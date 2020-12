Le professeur Chems Eddine Chitour tire la sonnette d'alarme quant à la forte addiction de l'Algérie aux énergies fossiles. «C'est un scandale que de continuer à consommer du gaz naturel, cela veut dire qu'on ne laissera rien aux générations futures», a-t-il déclaré hier. Selon le ministre, «le pays a tourné le dos à son énorme potentiel en énergies renouvelables en se focalisant sur l'exploitation des énergies fossiles». Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables est intervenu hier sur la Chaîne 3 de la Radio nationale. En résumant la situation actuelle du pays en matière de consommation énergétique, il fait savoir: «Nous possédons 2.500 milliards de mètres cubes de gaz en réserve, nous consommons à peu près l'équivalent de 100 milliards de mètres cubes de gaz par an, donc dans 20 ans au plus tard, nous risquons un sérieux problème». Il a prédit qu'«en 2028, la consommation interne en gaz naturel sera telle qu'on ne pourra plus exporter». Dans ce cas, dit-il «il va falloir choisir entre consommer ou exporter». Il considère qu'il devient urgent d'aller vers la transition énergétique, en levant les blocages dus aux «anciennes habitudes» et aux comportements «de bêtise». «Il est intolérable que l'Algérie, confrontée à une situation délicate, continue de consommer l'équivalent de 300 millions de dollars par semaine», a-t-il soutenu. Il estime, à ce propos, que «la grande priorité devra consister à lutter contre le gaspillage par l'entremise d'économies d'énergie, relevant au passage que le modèle énergétique national est, à 80%, non-créateur de richesse». Il a plaidé pour stopper l'investissement dans le gaz naturel destiné aux centrales thermiques. «Il faut donc freiner rapidement la cinétique de l'investissement sur le gaz naturel, en demandant à la Sonelgaz de stopper la mise en place de centrales thermiques car le kilowatt-heure solaire est moins cher que le kilowatt-heure thermique», a-t-il enchaîné. «Il faut laisser la place aux centrales solaires et aux éoliennes car la capacité installée en thermique est très importante», a-t-il ajouté. Pour le ministre, «l'Algérie a raté son entrée au XXIe siècle». «La transition ne va pas être facile parce que nous avons hérité d'un bilan négatif assez lourd, notamment en ce qui concerne nos réserves». «Nous avons dépensé 1.000 milliards de dollars sans avoir rien fait de conséquent», a-t-il déploré. Il a fait état, dans ce contexte, que «l'Etat a l'intention de réaliser 1.000 mégawatts (MW) d'installations solaires en 2021 à travers le pays, soit environ 1,5 million de mètres cubes de gaz naturel à économiser, afin de parvenir à 15.000 MW d'ici 2035». «Le président de la République nous a demandé de trouver les financements. Selon l'invité de la radio, «l'Algérie va payer les centrales solaires avec le gaz naturel non consommé». Cependant, le temps joue contre l'Algérie d'où l'intérêt de nouer des partenariats avec des acteurs majeurs du solaire dans le monde comme les Etats- Unis, la Chine et l'Allemagne. À propos des partenaires, il a estimé que «l'Algérie ayant opté pour un partenariat stratégique, cela lui permet d'aller plus vite dans la mise en place au minimum de 1.000 mégawatts par an d'ici 2035 pour réussir le plan des 15.000 MW». Il a ajouté que «des appels d'offres seront lancés dans la transparence la plus totale». Pour lui, «il faut tourner le dos à cette vision qui fait que nous pensons être sauvés par un baril de pétrole erratique». Il a mis en garde sur le fait que «les 52 dollars actuels affichés pour un baril de brut, ne doivent pas laisser croire que nous sommes sortis de l'ornière». Par ailleurs, il a évoqué l'une des principales missions de son département ministériel consistant à lutter contre le gaspillage d'énergie et réaliser des économies d'énergie au niveau de l'ensemble des secteurs de consommation, ciblant le résidentiel, l'habitat et le transport. Il a également cité l'objectif de rendre les mosquées plus rationnelles en termes de consommation d'énergie, précisant qu'une commission travaille à réhabiliter les mosquées du pays et à réaliser une mosquée verte au niveau de la nouvelle ville de Sidi Abdallah. Mis à part l'habitat, dans le transport nous gaspillons 17 millions d'équivalent pétrole, dont 2 millions de tonnes importées et 10 millions de tonnes de gasoil. Il a indiqué que «pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie, des bus convertis au GPL vont être mis en circulation au niveau de la capitale permettant ainsi une économie de 30% de la consommation de diesel». Il a en outre, évoqué plusieurs actions menées par les institutions du pays afin d'intégrer la locomotion électrique en Algérie. Ainsi, plusieurs bornes électriques, a-t-il dit, ont été importées et bientôt installées. Des véhicules électriques devraient également être acquis selon lui, affirmant que leur coût peut être estimé à 10.000 euros seulement.