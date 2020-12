Il est parti laissant orphelin le monde de la presse et celui de la littérature qu'il n'a pas cessé de servir corps et âme durant des décennies non seulement par sa plume et ses livres, mais aussi en accompagnant un nombre interminable d'écrivains anciens et nouveaux dans le cadre de ses activités d'éditeur chez Casbah. Mouloud Achour, décédé à 76 ans jeudi dernier, a été pleuré, dès l'annonce de la nouvelle par tous ceux qui l'ont connu de près ou de loin. Depuis ses années de scolarité au lycée Amirouche de Tizi Ouzou jusqu'à ses activités d'éditeur passionné à Casbah en passant par les années d'or du journalisme de haut niveau au quotidien El Moudjahid puis bien plus tard, dans des journaux indépendants, Mouloud Achour a eu un parcours intellectuel des plus foisonnants. Sans oublier les différents postes de responsabilité qu'il a occupés aussi bien à la télévision qu'au Conseil national de la culture ou au ministère de la Communication. Mouloud Achour s'est toujours occupé de la culture et de la littérature. Quel que soit

«l'endroit» professionnel où il se trouvait, sa mission et sa passion étaient la culture. Il ne se mêlait guère d'autre chose. La culture et la littérature étaient tellement ancrées dans sa personnalité, il ne restait plus aucune place chez lui pour autre chose comme par exemple entrer inutilement dans des diatribes stériles. Il avait toujours mieux à faire. Comme lire presque tout ce qui se publiait dans les quatre coins d'Algérie. Mouloud Achour parvenait toujours, avec succès, à maintenir un équilibre entre sa propre activité littéraire, l'écriture de romans et de nouvelles, et celle d'accompagner les écrivains anciens, mais aussi et surtout ceux qui venaient à peine de mettre le pied à l'étrier.

Choc dans le monde litérraire

Ils sont des dizaines à avoir trouvé chez Mouloud Achour non seulement l'éditeur disposé à leur prêter, main-forte dans ces aventures intellectuelles mais aussi l'ami affable, pétri de qualités humaines qu'on ne peut guère énumérer car il les a pratiquement toutes. C'est un point qui fait l'unanimité chez toutes les personnes qui l'ont connu ou qui ont travaillé avec Mouloud Achour.

Chez ces derniers, l'annonce de la mort de Mouloud Achour, jeudi dernier, en fin de matinée a été un véritable séisme. On a du mal à croire que des hommes comme Mouloud Achour quitteront un jour ce monde. On aura du mal à croire que le Salon international du livre aura dorénavant lieu sans la silhouette dynamique de Mouloud Achour qui écumait, avec constante et jovialité, le stand des éditions Casbah, tout en faisant des allers-retours incessants vers d'autres espaces, de façon inlassable, pour y rencontrer ses amis écrivains ou autres qui viennent des quatre coins du pays et de l'étranger. Mouloud Achour, c'était donc cette faculté à être au four et au moulin sans se fatiguer. Bien au contraire avec un énorme plaisir, constamment renouvelé. Mouloud Achour, le fils du village Tamazirt, près de Larbaâ Nath Irathen, qui est allé très loin dans sa carrière de journaliste culturel et d'écrivain humble, mais prolifique et talentueux. Mouloud Achour est l'un des témoins et acteurs les plus importants de plus d'une demi- siècle de la vie littéraire et journalistique en Algérie, son premier livre, «Le survivant et autres nouvelles» ayant été publié en 1971. Mouloud Achour, c'était aussi la revue littéraire la plus prestigieuse de la littérature algérienne, «Promesses» qu'il avait fondée avec un certain Malek Haddad.

Mouloud Achour était également le responsable du supplément culturel d'El Moudjahid, qui accueillait les jeunes plumes et les écrivains en herbe. Grâce à Mouloud Achour, Tahar Djaout et tant d'autres écrivains trouvèrent une place privilégiée et une aubaine dans ce même espace rédactionnel.

Un parcours exemplaire

De nombreux futurs écrivains ont d'abord publié leurs premiers textes dans ce supplément culturel d'El Moudjahid qui était une référence incontournable pendant de longues années. Et Mouloud Achour assumait la responsabilité et la coordination de ce supplément avec une passion inouïe et une abnégation que tout le monde lui reconnaît. Mais avant d'entamer toute cette riche carrière dans le monde des lettres, Mouloud Achour avait d'abord exercé le métier de professeur de français. C'est sans doute ce passage qui lui a inculqué cet amour consistant à se pencher avec une grande attention sur les manuscrits qu'il recevait de ses amis écrivains, mais aussi par les auteurs qui sollicitaient les éditions Casbah pour se faire publier. Quoi qu'on écrive sur le regretté Mouloud Achour, on n'en dira jamais assez. On pourrait peut-être résumer tout ce qu'on pourrait dire sur lui en un seul mot: Mouloud Achour était un Homme.