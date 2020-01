La révision de la Constitution a été l’une des promesses électorales phares du président de la République. Au lendemain de son élection à la tête de l’Etat et lors de sa prestation de serment, Adbelmadjid Tebboune a fortement insisté sur l’importance d’une révision profonde de la Loi fondamentale du pays. Il a déclaré à la presse son intention de hâter le changement réclamé par les Algériens et avancé une échéance très rapprochée, pour ce faire. «J’engagerai le chantier de la Constitution dans les mois à venir, pour ne pas dire dans les prochaines semaines», avait-il affirmé. Moins d’un mois après son élection à la tête de l’Etat et à peine deux semaines après sa prestation de serment, Tebboune met en place le comité d’experts missionné pour proposer un texte qui répondrait aux revendications des Algériens. Outre la lettre de mission très détaillée et très claire adressée aux éminents spécialistes du droit constitutionnel, le président de la République laisse la voie ouverte au débat. L’on apprend, en effet, que la mouture qui sera réalisée par le Comité des experts sera soumise à une large concertation.

La promesse du président de la République était d’associer la société civile à l’élaboration de la nouvelle Constitution, autant dire d’être l’acteur de la nouvelle République. On pourrait penser à voir la manière de procéder comme contrevenant à ladite promesse, mais ce serait faire montre de populisme que d’ouvrir les portes du débat, sans l’encadrer par des préalables techniques, dont la seule motivation est d’aboutir à un texte cohérent qui répond aux aspirations de la société, sans qu’il soit un fourre-tout, impossible de démêler, donc inapplicable, voire qu’il ne verra pas le jour de sitôt. Loin des relents populistes, le chef de l’Etat a donc opté pour une démarche rationnelle qui laisse aux experts leur part de la formulation juridique de la Loi fondamentale et ouvre à la société de l’habiller des dimensions politiques, d’ailleurs nécessaires à la vie institutionnelle qu’est censée encadrer la Constitution.

La frontière entre la démocratie et le démocratisme étant difficile à identifier, le président de la République a pris la résolution de ne pas faire de la politique politicienne et apporter une réelle contribution au débat de l’heure.

Les formations politiques sauront apprécier non pas la forme prise par la révision de la Constitution, mais son contenu. Le chef de l’Etat a promis d’ouvrir prioritairement ce chantier. Il l’a fait avec l’installation du Comité d’experts, chargé de remettre ses conclusions dans un délai de deux mois seulement. C’est un délai suffisant pour les acteurs politiques de convoquer leurs experts, préparer leurs propres «brouillon» de la Constitution pour les comparer à celui que proposera le Comité installé par Tebboune. Experts contre experts, les Algériens auront l’opportunité de comparer. L’on peut d’ores et déjà annoncer, sans trop de risque, d’être démentis de grandes similitudes entre les moutures, puisqu’il a été largement constaté une convergence de vues par rapport au modèle de gouvernance souhaité par les Algériens : un système semi-présidentiel qui donnerait au pouvoir législatif plus de prérogatives et assurerait l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Il est, en effet, évident que sur les grandes lignes, il y a un consensus au sein de la scène nationale. Débattre oui, mais dans un contexte organisé. Il ne s’agira pas de se disperser dans des détails qui ralentiront le processus d’émergence de la nouvelle République. Le chef de l’Etat n’a eu de cesse à le dire : le temps presse et il faut régler la question politique pour mettre les Algériens au travail.

Sur les 54 engagements, la révision profonde de la Constitution était en numéro «Un». La machine est officiellement lancée et sur ce point précisément, Tebboune peut dire : «Chose promise, chose due.»