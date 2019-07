Le Panel de personnalités chargées de conduire le dialogue national inclusif, annoncé, ce jeudi par la présidence de l’Etat et confirmé par ses propres membres dans un communiqué lu par son coordinateur, est l’aboutissement d’un processus, qui a mûri au fil des vendredis de mobilisation populaire et des déclarations des acteurs politiques et de la société civile. Il faut dire que cette structure a été évoquée par l’ensemble des intervenants sur la scène nationale. De Ali Benflis à Abderrezak Makri, en passant par Mohcine Belabbas et Abdellah Djaballah, tous ont préconisé un comité de personnalités dédié à la gestion d’une phase de transition devant mener vers l’organisation de la présidentielle, synonyme d’une sortie de crise. L’ensemble des «feuilles de routes» imaginées ici et là, convergent toutes vers la nécessité de réunir des personnalités crédibles, à même de suppléer aux tenants du système finissant, pour garantir un retour à la légalité constitutionnelle, en dehors des figures du régime. Le débat tournait donc autour de la faisabilité d’un pareil processus, sans que personne n’ose avancer des noms publiquement. Mais il était, au mois d’avril et mai derniers, un peu trop tôt pour passer à ce genre de détails, au moment où plusieurs fronts venaient d’être ouverts, notamment celui de la lutte anti-corruption qui a fortement mobilisé l’opinion publique. La première véritable tentative de lancer effectivement le dialogue, tant espéré par les Algériens, était une initiative de la société civile. Bien qu’ignoré par l’Etat pour leur avoir refusé l’autorisation de se réunir dans une enceinte publique, le Forum de la société civile pour le changement a réussi, la gageure, un certain 15 juin 2019, à proposer le premier plan de sortie de crise cosigné par plus de 70 associations et collectifs de la société civile. Le document consensuel a constitué une base de travail très sérieuse et «encouragé» la communauté partisane à se réunir autour. Il y a eu deux initiatives en réalité. La première rencontre qui s’est tenue au siège du RCD, le 26 juin, sous l’intitulé : «Pôle de l’alternance démocratique», composé de sept partis du camp républicain, a préconisé une démarche axée sur la constituante. La seconde initiative, reconnue et appuyée par les autorités, pour en avoir autorisé l’organisation à l’Ecole supérieure d’hôtellerie de Aïn Benian aura été une sorte de déclic, en ce sens qu’elle soit intervenue, le 6 juillet dernier, trois jours après un discours remarqué du président de l’Etat où il préconisait le fameux panel doté de prérogatives quasi-présidentielles. Bensalah ne pouvait pas être plus clair sur les intentions de l’Etat. La rencontre de l’opposition a « validé » le discours du chef de l’Etat, mais a buté sur la composante dudit Panel. Le dénouement est venu du Forum civil pour le changement, qui a vu son président, Abderrahmane Arar, proposer une liste de 13 personnalités nationales , susceptibles de figurer dans un comité dédié à l’organisation du dialogue. Les choses se sont accélérées ensuite, puisque Abdelkader Bensalah a salué l’initiative et même approuvé la proposition de Arar. Indépendamment de la petite polémique qui a suivi l’annonce du Forum civil pour le changement, la démarche a donné à Bensalah l’opportunité de puiser dans la liste et en sortir quelques noms, dont au moins trois personnalités, déjà médiatiques, à l’image de Benabbou, Lalmas ou encore Younès. Les six acteurs du dialogue ont mis leur crédibilité sur la balance et l’ont testée, hier, dans la rue en allant à la rencontre des Algériens. Ils ont levé quelques équivoques, mais les Algériens les attendent sur les mesures d’apaisement et surtout sur le changement du gouvernement Bedoui. En tout état de cause, il est clair que la situation qui prévaut dans le pays depuis le 22 février dernier a passé un cap qualitatif. L’avenir immédiat nous dira si ce passage est positif ou négatif. Mais à voir l’attitude de l’Etat, l’on ne peut qu’espérer un dénouement rapide de la crise.