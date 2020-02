Le jugement des trois détenus du Hirak Saïd Madi, Kamel Ouarab et Oussaidene Ahmed, a été rendu, hier, par le tribunal de Sidi M’hamed, annonce le Comité national pour la libération des détenus Cnld. «Les trois détenus quittent la prison d’El Harrach aujourd’hui», ajoutant : «Ils sont condamnés à 6 mois de prison dont 2 mois ferme et 4 mois de sursis. Ils ont été arrêtés le 29 novembre 2019 et placés sous mandat de dépôt le 1er décembre. Après avoir purgé leurs peines.» La même source a indiqué que deux autres détenus ont quitté la prison d’El Harach. Il s’agit de Yacine Elouareth et Toufik Kerfa après avoir purgé une peine de 3 mois de prison. Pour rappel, «les deux détenus ont été condamnés à un an de prison ferme par le tribunal de Bab El Oued, ensuite à 3 mois de prison ferme lors du procès en appel au Ruisseau», déclare le Cnld. qui informe, en outre, que le tribunal de Baïnem a rendu son verdict concernant 21 manifestants, arrêtés le 20 novembre dernier, dont le procès s’est déroulé le 10 du mois en cours, précisant que «les manifestants sont condamnés à une amende de 50 000 DA pour attroupement et innocentés en ce qui concerne l’accusation de rébellion ». Cela dit, d’autres procès d’ex-détenus sont attendus les jours prochains, sont concernés notamment : Djallal Mokrani, Hakim Addad, Nassim Ould Ouali Massinissa Aissous et Ahmed Bouider, dont la comparution est programmée pour jeudi 27 février au tribunal de Sidi M’hamed d’Alger.

À noter qu’ils ont été arrêtés le vendredi 4 octobre 2019 et remis en liberté provisoire le 2 janvier 2020. En outre, le même jour, à la cour d’appel du Ruisseau à Alger est programmé le procès en appel de l’ex-détenu Mohamed Tadjadit. Pour sa part, il a été arrêté le 11 novembre 2019, et placé sous mandat de dépôt et condamné à 18 mois de prison ferme le 14 novembre au tribunal de Sidi M’hamed. Remis en liberté provisoire le 2 janvier 2020.

Par ailleurs, le juge du tribunal de Dar El Beida, rendra son verdict, dimanche 1er mars, concernant l’affaire du détenu Fodil Boumala. C’est jusque tard dans la nuit d’avant-hier que les plaidoiries du collectif des 74 avocats de la défense du détenu se sont poursuivies.

Le procureur de la République a requis à son encontre un an de prison ferme et une amende de 100 000 dinars. Pour rappel, Fodil Boumal, a été placé, le 19 septembre 2019, en détention préventive à la prison d’El Harrach (Alger), pour les chefs d’inculpation suivants : «Atteinte à l’intégrité du territoire national» et « atteinte à l’unité nationale ».