Un citoyen et 5 fonctionnaires dans une administration publique à Bouzeguène, à une soixantaine de kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, viennent d’être inculpés pour implication dans une affaire d’escroquerie. La sûreté de wilaya précise dans un communiqué que les faits de cette affaire remonte au mois dernier lorsqu’un citoyen, émigré de cette même localité s’est rapproché de la sûreté de daïra de la localité pour déposer plainte contre un individu et des fonctionnaires d’une administration publique locale. Il accusait d’escroquerie ces six individus. Selon toujours le même communiqué, la victime avait confié un véhicule automobile à l’individu en question qui en a aussitôt transféré la propriété à son nom avec la complicité des fonctionnaires en cause. L’enquête a permis d’établir les faits et de confondre l’individu en question et ses cinq compères à propos desquels un dossier judiciaire a été instruit pour escroquerie, faux et usage de faux de documents administratifs, abus de confiance, abus de fonction et complicité.

Présentés au parquet d’Azazga le premier inculpé et deux fonctionnaires ont été mis en détention préventive alors que les trius autres ont été laissés en liberté provisoire, en attendant leur comparution devant le juge.