Il y a deux années seulement, ces projets n’étaient que des projections théoriques sur du papier rangé dans les tiroirs. Aujourd’hui, désormais, ils sont une réalité palpable sur le terrain avec cinq structures hospitalières dont les travaux sont lancés pour certaines et en phase de réception pour d’autres.

Une fois réceptionnés, ces hôpitaux apporteront une amélioration considérable dans la qualité des soins au bénéfice des populations de la wilaya de Tizi Ouzou. Ainsi, après des années d’attente, les projets sont en phase de réalisation dans plusieurs daïras où les citoyens souffraient dramatiquement de manque de structures de soins de haut niveau.

Une virée sur ces chantiers nous a permis de constater que les entreprises réalisatrices sont à pied d’œuvre. Des chantiers sont lancés avec des délais de réalisation relativement courts, afin de soulager les populations éloignées du CHU de Tizi Ouzou. Jamais le secteur de la santé dans la wilaya n’a connu une aussi grande dynamique avec le lancement d’autant de projets d’hôpitaux. L’hôpital des Ouadhias pourrait prendre du service avant la fin de l’année en cours.

C’est une belle structure construite juste à côté du chef-lieu. L’ouverture de cette structure hospitalière dont les travaux sont en phase de finition est attendue pour la fin de l’année en cours. L’hôpital des Ouadhias, est doté d’une architecture moderne, avec une capacité de 60 lits. Sa réalisation a coûté au Trésor public une enveloppe de 2 milliards de dinars. Ainsi, avec son ouverture, les populations de la daïra des Ouadhias et ses environs seront soulagées des difficultés vécues depuis l’indépendance.

L’hôpital inscrit pour la région a été attendu durant des décennies. Ce n’est que depuis deux années que sa réalisation a été lancée. A Bouzeguène, l’hôpital longtemps attendu est enfin une réalité.

Les travaux de réalisation sont désormais lancés et l’entreprise réalisatrice Cosider est à pied d’œuvre. Sur place, les responsables nous ont indiqué que le chantier est à la phase d’ouverture des fonds de fouilles, après la fin des travaux de terrassement. Les équipes s’attaquent donc au grand béton. Cette grande infrastructure de santé qui soulagera les populations de cette région éloignée du chef-lieu de wilaya, a nécessité une enveloppe budgétaire estimée à 2 milliards de dinars. Doté d’une capacité d’accueil de 60 lits, l’établissement est attendu dans quelque 22 mois. Sa réception interviendra selon le rythme des travaux dans les délais impartis.

A Aïn El Hammam, c’est la même dynamique dans les travaux. Lancé après une longue attente, le chantier avance désormais à un rythme qui indique que la réception de cet hôpital interviendra dans les délais impartis. Les populations ont longtemps attendu cette structure de santé qui répondra à leurs besoins sanitaires. Situé à proximité de la ville, l’hôpital d’une capacité de 60 lits dispose d’une enveloppe financière de 2 milliards de dinars. à Maâtkas, le projet d’hôpital longtemps attendu a été enfin dégelé. Les travaux sont sur le point d’être lancés. Selon le DSP, Abbès Ziri, les travaux seront lancés à la fin de l’année. Au chapitre des infrastructures en phase d’achèvement toujours, il convient également de citer les deux polycliniques de Tamda et de Rdjaouna, dont l’ouverture est attendue pour la fin de l’année. Notre interlocuteur précise que les deux structures sont à la phase d’équipement.

Pour les soins de haut niveau, la DSP a réuni les conditions idoines pour faire de la wilaya un pôle médical national, notamment à travers les infrastructures hospitalières modernes spécialisées en chirurgie cardiaque et la prise en charge intégrale du cancer sous ses différentes formes. C’est le cas du Centre anticancer de Draâ Ben Khedda qui a été lancé en début de l’année en cours. Afin d’atteindre les capacités maximales de cette structure, chaque jour qui passe, les travaux sont couronnés par un apport. Rien que pour cette semaine, il y a eu la mise sur pied d’une équipe qui sera affectée de 14h à 20h et une autre de 20h à minuit. Le souci principal de cette décision est d’écourter les délais de rendez-vous, l’accès facile aux différents services par les malades. Les efforts consentis dans ce chapitre ont permis d’atteindre les 120 malades par jour et dans un proche avenir la vitesse de croisière de 150 malades par jour. Ce qui est la capacité maximale requise de ce centre anticancer de Draâ Ben Khedda.

Enfin, notons que le secteur de la santé a connu une nette amélioration de tous les services. Tizi Ouzou est parmi les wilayas les plus médicalisées du pays, avec un ratio de couverture des plus éloquents au-dessus de la norme nationale. Ainsi, ces réalisations qui n’étaient au départ, que des vœux pieux, portent la capacité hospitalière de la wilaya à un niveau jamais égalé en simplement deux années avec

380 lits supplémentaires, induisant du coup une amélioration sensible des ratios de couvertures. Le DSP Abbès Ziri dira d’ailleurs à cet effet, que la résorption des retards accusés par ces projets et les objectifs qui ont été fixés en vue de leur livraison dans les délais impartis ont nécessité un engagement personnel, un challenge, défi à relever et où un travail de fond a été déployé. C’est ce qu’il nous explique dans cet entretien qu’il nous a aimablement accordé.