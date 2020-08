Un réseau de trafic de drogue vient de tomber dans la wilaya de Tizi Ouzou. Composé de cinq membres, le groupe était constitué d'un élément non originaire de la wilaya. Les quatre autres membres sont originaires de la wilaya de Tizi Ouzou dont un ressortissant sahraoui, a précisé la sûreté de wilaya qui a organisé, hier matin, un point de presse au sujet de cette affaire. L'opération a permis aux enquêteurs de la police de saisir une quantité de cinq kilogrammes de kif traité. En fait, le début de l'affaire remonte à quelques semaines. Tout a commencé après l'arrestation d'un individu en possession de deux kilogrammes de kif dans la région de Tizi Ghennif, à Draâ El Mizan. Après enquête, les autres éléments composant ce dangereux réseau ont été arrêtés. Les mêmes investigations ont également permis à la police de retrouver les deux véhicules utilisés par les éléments du groupe ainsi qu'une somme de 200 000 dinars. En fait, ces dernières années, la situation en matière de stupéfiants a atteint la cote d'alerte dans la wilaya de Tizi Ouzou. Les services de police ont asséné de nombreux coups aux groupes et réseaux divers, mais leur nuisance ne semble point diminuer. La vente de la drogue bat son plein, au point de faire une entrée fracassante à l'université et aux établissements scolaires, du secondaire et du moyen. De nombreux réseaux sont tombés cette année en cours et l'année dernière. En effet, dans la commune d'Ouaguenoun, c'est un réseau qui a des ramifications sur tout le territoire national, qui a été démantelé. Composé de cinq individus, le réseau avait en son sein un membre de nationalité marocaine ainsi que des étudiants africains. Quelque temps plus tard, c'est un autre réseau qui a été démantelé par la même sûreté de daïra de Ouaguenoun. Un couple, originaire d'Oran, était à la tête du réseau. Il sera arrêté à Draâ El Mizan au sud de la wilaya. 10 kilogrammes de kif traité ont été récupérés ainsi que des véhicules servant au déplacement des membres. Quelques mois plus tard, ce sont des médecins du CHU Nédir-Mohamed de la ville de Tizi Ouzou qui tireront la sonnette d'alarme sur la prolifération de la drogue à l'université de Tizi Ouzou. Ces derniers, selon leur enquête, ont établi qu'un grand nombre d'étudiants reconnaissaient avoir touché à l'une des substances psychotropes. Le rapport des médecins a provoqué un grand émoi parmi les populations qui découvrent ainsi, stupéfaites, que l'une des plus nobles institutions du pays souffre de ce fléau. Enfin, il convient de signaler que la prolifération de ce fléau dans les écoles et les facultés inquiète au plus haut niveau les parents. L'entrée, dans les établissements, de la drogue, est un phénomène qui va avoir des répercussions néfastes sur l'avenir des jeunes dans la wilaya. Les parents ne sont pas rassurés sur l'avenir de leurs enfants et encore moins sur leur sécurité dans les établissements.