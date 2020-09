«Plus de cinq quintaux de viande rouge, constituée essentiellement des abats et têtes de mouton, avariée, ont été saisis par les policiers de la sûreté extra-muros de Aïn El Biya», rapporte le communiqué diffusé par la cellule de communication et des relations extérieures près la sûreté de la wilaya d'Oran, celui-ci détaillant que «la viande saisie est impropre à la consommation».

Et d'ajouter que «la marchandise en question a été chargée à bord d'un camion dénué des conditions, minimales soient-elles, liées au «transport» des produits alimentaires hautement sensibles. «Le camion en question a été intercepté dans un barrage de contrôle routier», ajoute la même source, soulignant que «la vérification de la cargaison a révélé l'absence totale de toutes les conditions d'hygiène liées au transport des produits périssables».

«Le camion n'est pas équipé des moyens de refroidissement», a-t-on indiqué, ajoutant qu'«en plus de cette infraction, le chauffeur a été pris en flagrant délit de transport des produits alimentaires sans autorisation, en plus du défaut de la provenance de la viande saisie». En plus des formalités administratives décidées sur le champ, les policiers ont soumis la viande en question aux analyses en confiant cette mission aux services vétérinaires relevant de la municipalité de Béthioua. Or, ces derniers ont confirmé les soupçons des policiers en révélant que «la viande en question est dénuée de la moindre valeur nutritionnelle». Récemment, les services du bureau d'hygiène de la commune d'Es Senia, opérant une campagne de contrôle des boucheries, ont saisi près de six quintaux de viande rouge impropre à la consommation. Sur le champ, des poursuites judiciaires ont été décidées à l'encontre des contrevenants. Ce phénomène continue à prendre des ascensions fulgurantes, malgré toutes les dispositions appliquées pour le juguler.

Il trouve son origine dans l'abattage clandestin. Celui-ci est au summum de son ascension, notamment dans des localités situées à l'Est de l'est de la wilaya.

Il s'agit très précisément des petites bourgades de Hassi Bounif, Hassi Mefsoukh, Hassi Okba, localités dans lesquelles des lieux d'abattage clandestin poussent comme des champignons, ces derniers constituent les meilleurs et grands fournisseurs des boucheries de la contrée en la matière. Ce phénomène est d'autant plus intrigant que les services lui faisant face sont à plus d'un titre interloqués, lors de leurs descentes dans ces lieux suspectés.

«Le recours à l'abattage clandestin est, à plus d'un titre, motivé par plusieurs raisons dont principalement les taxes d'abattage jugées exorbitantes». Cependant, un fait assaillant saute très souvent aux yeux: les bêtes soumises à l'abattage sont, dans la majeure partie des cas, de provenance inconnue, d'où la dissimulation de ces bouchers de leurs activités clandestine. «D'autres proposent la chair des bêtes très souvent malades, vieilles n'ayant jamais fait l'objet de «consultation vétérinaire», a-t-on expliqué. «Sinon comment interpréter le fait que la viande proposée est très souvent cédée à des prix imbattables, se demande- t-on.