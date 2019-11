La pagaille suivie d’une violence inouïe. Cinq blessés dont le secrétaire général de la section syndicale des employés du port d’Oran se trouvant dans un état de santé critique. Tel est le bilan d’une agression inédite perpétrée par un employé du port d’Oran en s’introduisant, en furie, dans le bureau syndical du port d’Oran pour s’expliquer sur le fait que ce dernier n’a pas bénéficié d’un crédit qu’il a sollicité dans le cadre des œuvres sociales. L’agresseur n’a pas trop tardé pour «faire valoir sa doléance en privilégiant le recours à la violence » en utilisant une arme blanche, une grande épée qu’il a ressortie et commencé à s’attaquer aux présents dans le bureau de la section syndicale blessant gravement le secrétaire général de cette instance locale l’envoyant droit dans la salle de réanimation et plusieurs autres ayant tenté de neutraliser l’agresseur. Intervenant, après avoir été alertés, les policiers ont arrêté l’agresseur et procédé à l’ouverture d’une enquête. Véritable phénomène de société. La violence continue à prendre des proportions alarmantes. Aucun secteur n’est épargné par ce fait. La violence subie par le personnel des établissements de santé tend à prendre de l’ampleur au moment où différents acteurs du secteur, même s’ils s’échangent des accusations, s’accordent sur le caractère injustifié de ces comportements indignes. Quelles que soient les causes, le citoyen a raison et le personnel aussi. Cela ne veut pas dire que le patient ou ses proches ont raison d’être violents. La violence n’est jamais justifiable, mais le citoyen ayant subi une série de mésaventures au sein des structures de santé, se sent lésé et s’exprime à sa manière, une manière condamnable parfois. Toutefois, le personnel, vu l’ampleur du travail, le nombre de patients augmentant sans cesse et le manque de moyens, ne peut donner que ce qu’il a. Ce n’est, parfois, pas suffisant aux yeux des malades et de leurs proches, d’où les problèmes de violence physique ou verbale. Les cas d’agression sont multiples tout comme leurs causes. Certains accompagnateurs, généralement des parents des malades, exigent avec force un traitement déterminé pour soulager les douleurs de leur proche et ne laissent pas au praticien le temps, ni le loisir de prendre une décision médicale pour ces cas. C’est là que les disputes commencent. Au centre de tri, le citoyen croit que les malades qui passent avant lui sont pistonnés. Il ne comprend pas qu’il y a des degrés d’urgence. Pour lui, c’est la douleur qui est la plus grave et la plus prioritaire à traiter, alors qu’il y a des cas où il n’y a pas de douleur, mais, par exemple, une hémorragie interne nécessitant une prise en charge instantanée car il y va de la vie du patient. Cela est arrivé à plusieurs reprises, témoignent des médecins. Il arrive aussi que des rixes survenues dans un quartier finissent à l’hôpital où les membres de bandes rivales se retrouvent face à face. Les salles de soins se transforment aussitôt en champs de bataille. Dans ce cas, les agents de sécurité n’y peuvent rien car, ces individus usent d’armes blanches et autres objets, déplore-t-on. Entre 120 et 300 consultations sont assurées par garde. Tous les patients veulent passer les premiers. Chacun estime que son cas est le plus grave. Ces situations sont propices à la violence. Un mot de travers de l’une ou de l’autre partie, et la violence, verbale ou physique, prend le dessus. A la polyclinique de Haï Fillaoucen (ex-El Barki), une femme médecin a été agressée pour une raison jugée futile. L’accompagnateur d’un malade lui a carrément crevé l’œil avec un objet pointu. Un médecin des UMC du Chuo a été agressé à l’arme blanche. Les exemples sont très nombreux. Il ne passe pas un jour sans qu’il y ait, dans un service ou dans un autre, une agression, même verbale. Les services où l’on enregistre le plus de violence sont les UMC, les services de cardiologie, de pneumologie et la maternité. Par ailleurs, les évacuations des autres wilayas de l’Ouest, ainsi que les évacuations à partir des structures de santé de la wilaya, vers le CHU et l’EHU, deux hôpitaux à vocation régionale, sont très nombreuses et contribuent à empirer les choses.