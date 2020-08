Ils sont des centaines à venir passer le permis sur un espace qui pouvait servir à tout, sauf de lieu d'apprentissage et d'examen du permis de conduire.

Un terrain vague, poussiéreux, avec quelques bordures qui servent de repère, deux toilettes publiques fermées, trois bancs sous un arbre.

Voilà à quoi se résume le centre d'apprentissage du permis à Bouira. Situé en bordure de la Route nationale 30 qui mène vers Haizer, il est bordé à l'Ouest par le cimetière chrétien, en ruine, un égout à ciel ouvert au Sud et la Maison de jeunes récemment réalisée à l'Est. Les candidats, une centaine jeudi dernier, attendaient sous un soleil de plomb leurs tours respectifs.

L'examinatrice, elle, est dans une voiture qui ressemble à un four. En raison de la pandémie du virus et par mesure préventive, le candidat reste dehors et répond aux questions de l'ingénieur. N'était-ce sa conscience professionnelle, cette examinatrice aurait refusé de travailler dans de pareilles conditions et sanctionner ainsi des centaines de postulants par semaine.

L'aménagement du site relève de la compétence et des prérogatives de l'APC, surtout que la profession est un moyen financier pour la commune. Par le passé, c'était le parc du stade omnisports qui servait de circuit et de lieu d'apprentissage au permis. Cet espace a été interdit aux auto- ecoles en raison de sa location pour la mise en place d'une tente géante au titre d'une quinzaine commerciale. Le même site a été retenu aussi à l'occasion de la venue du cirque Amar à Bouira. L'actuel espace à la sortie vers Haizer, ne dispose d'aucun service ou prestation pouvant permettre aux candidats d'être examinés dans des conditions adéquates. Il n'offre ni le confort ni la sécurité pour les apprenants, mais aussi aux examinateurs et propriétaires d'auto-écoles. En été avec la poussière, en hiver avec la boue, le matériel subit les affres de la nature.

Loin de la ville, il faut faire plus de 1 000 mètres pour avoir une bouteille d'eau, un café ou un sandwich, surtout que quelquefois le candidat est obligé de patienter des heures durant, avant son tour. Les exploitants du lieu lancent un appel aux responsables en charge de l'intérêt collectif.

Le P/APC aurait promis de prendre en charge ce problème, mais à ce jour rien n'apparaît à l'horizon et les candidats, les examinateurs, les propriétaires des auto-écoles exercent sur un terrain poussiéreux et dangereux pour la santé.