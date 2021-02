Des centaines de citoyens ont marché, hier, dans la ville de Tizi-Ouzou pour marquer le deuxième anniversaire du Hirak. Coïncidant avec la date du

22 février, la marche a drainé environ 2 000 personnes venues marquer de leur présence cette date symbolique qui a fait tomber l'ancien président, Abdelaziz Bouteflika et son entourage. La marche a débuté par un rassemblement observé au niveau de l'entrée principale de l'université Mouloud- Mammeri de Tizi Ouzou. Par la suite, aux environs de 11h, la marche a débuté pour que les carrés empruntent l'avenue menant au stade du

1er Novembre.

Des slogans appelant à un Etat de droit ont été scandés tout au long de la marche parvenue, après une heure, au centre-ville de Tizi Ouzou. Une autre halte a été observée au niveau du rond-point des «bâtiments bleus» avant que les marcheurs ne reprennent leur parcours à destination de la place de l'ancienne mairie, où ils seront rejoints par d'autres marcheurs. Après une autre halte devant la statue du roi Chachnaq, récemment érigée sur les lieux, à l'occasion du Nouvel An amazigh, les marcheurs se sont dirigés vers le point de chute où s'est terminée la marche.Au niveau de la place Matoub Lounès connue également sous le nom de la bougie, les marcheurs se sont rassemblés pour une prise de parole, comme il était de coutume durant les premières semaines du Hirak, en 2019. Une ambiance festive avec des chants en choeur improvisés dans les différents carrés. L'on notait, par ailleurs, la présence, dans les carrés, de toutes les générations, des femmes et des hommes, surtout les jeunes qui rêvent d'une Algérie meilleure.

À noter, par ailleurs, que le peuple algérien, sorti par millions en 2019, a épaté le monde entier par son civisme et son incroyable mobilisation pour une meilleure Algérie et arrêter la mascarade du maintien d'un président malade, à la tête du pays. Ce mouvement du 22 février a, en effet, mis fin à la gouvernance d'un groupe dont les méfaits ont été, par la suite, mis en lumière, lors des procès des deux ex- Premiers ministres et de nombreux ministres, de leurs gouvernements successifs.

Par ailleurs, le second anniversaire du Hirak a également vu la sortie des avocats sur le terrain, pour une marche dans la ville de Tizi Ouzou. En effet, hier, aux environs de 10h, les avocats ont marché, avec les mêmes slogans, appelant à un véritable Etat de droit qui respecte les droits de l'homme et qui garantit tous les droits de l'exercice politique à tous les citoyens, sans risque d'être emprisonné.

Enfin, il est à noter que depuis le référendum sur la Constitution, la date du

22 février a été officiellement institutionnalisée comme une journée symbole de l'union entre le peuple et son armée. Des réformes sont lancées avec les récentes décisions politiques comme la dissolution de l'Assemblée populaire nationale afin de permettre l'élection d'une institution réellement représentative de la volonté populaire.