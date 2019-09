Une rencontre informative s’est tenue lundi dernier, en vue de préparer le premier colloque international sur «la chirurgie urologique et les malformations congénitales chez l’enfant», prévu du 14 au 16 octobre prochain, dans la salle des conférences Mouloud Kacem Nait Belkacem du campus universitaire El Bez (Sétif 1). Organisée par le service de chirurgie pédiatrique de l’hôpital mère- enfant «moudjahida Djaida Belhadi» de la ville d’El Eulma (à l’est de Sétif), cette rencontre d’information a été animée par une équipe de médecins spécialistes, à l’instar du professeur. Sihem Touabti, responsable du forum, le directeur du même établissement hospitalier, Nassir Laouarem, le docteur. Nadia Nabti, responsable de l’organisation, et ce, en présence de médecins ainsi que des représentants de laboratoires et d’entreprises économiques

parrainant cette rencontre. Les participants à cette réunion ont abordé plusieurs points relatifs au thème du colloque international, tels que le pourcentage de personnes atteintes de ce type de pathologies en Algérie, estimé entre 2 et 4%, le coût élevé de la prise en charge médicale de ce type d’opérations chirurgicales complexes, et qui sont effectuées à l’étranger pour un montant oscillant entre 50 000 et 100 000 euros. Le colloque réunira 500 spécialistes venant de 11 pays étrangers.