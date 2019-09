En partenariat avec l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, l’association scientifique Iguer N Tousna et l’agence thématique de recherche en biotechnologie et sciences agroalimentaires de Constantine organisent un séminaire national sur la gestion intégrée des déchets ménagers et industriels au niveau de l’ETS Aït Taleb « Palais du Bonheur » à Aït Toudert, dans la daïra des Ouacifs, à une cinquantaine de kilomètres au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Cette 1ère édition, qui se tiendra les 25 et 26 septembre, traitera de plusieurs thèmes relatifs à ce volet hautement stratégique. Selon les organisateurs, la rencontre sera marquée par des communications sur divers thèmes, entre enjeux et perspectives.

Il sera ainsi question de l’impact des déchets ménagers et industriels sur l’environnement immédiat et lointain des populations et la santé publique. Effleurant le côté économique, les conférenciers aborderont les potentialités de la gestion intégrée ainsi que les opportunités qu’offre leur valorisation.Par ailleurs, selon les organisateurs, la rencontre est importante à maints égards. Premièrement, les déchets ménagers et industriels sont actuellement générés dans notre pays en quantités astronomiques. Un fait qui résulte de la croissance démographique et de l’augmentation des activités industrielles. Ensuite, c’est la gestion inadéquate de ces déchets qui demeure une préoccupation majeure, compte tenu de leurs conséquences néfastes sur l’environnement et la santé publique. De ce fait, la gestion rationnelle et durable des déchets ménagers et industriels, et leur réduction sont devenues indispensables pour préserver l’environnement et l’avenir des générations futures.

Cet événement national a pour objectif principal de cerner les enjeux de la gestion intégrée des déchets et les perspectives privilégiant l’attitude écologique basée sur la protection du cadre de vie et l’utilisation économique des ressources naturelles essentielles au développement durable. La rencontre se veut aussi une plate-forme d’échange de connaissances et d’expériences entre les chercheurs, les universitaires, les autorités locales et nationales, les industriels, les associations locales et nationales, et la société civile.

Toujours selon les organisateurs, l’événement réunira des professeurs, des docteurs pour des communications sur des thématiques variées traitant de la gestion des déchets ménagers et industriels, ainsi que des doctorants qui exposent leur travaux de recherche sous forme de posters-affiches qui seront évalués par la suite par un comité d’évaluation.