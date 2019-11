C’est sous le slogan attractif « Capturer le futur » que la marque japonaise « Canon », a procédé lundi dernier à Alger au lancement de la « Canon Discovery Week 2019 », événement qui s’est étalé jusqu’à mercredi 27 novembre». Le programme de « Canon », dont la commercialisation des produits en Algérie, est confiée à son partenaire exclusif en Algérie, à savoir Sabi Systems, s’est ainsi décliné en une série d’événements dédiés aux photographes, télé-diffuseurs, partenaires et à toute la communauté « Canon » en Algérie. Cet événement, le premier du genre en Algérie vise, selon les organisateurs, à renforcer les liens entre Canon et les utilisateurs grâce à un « programme complet d’ateliers, de rencontres d’échanges et (surtout) de formations ». Un communiqué de presse de la société relève que ces activités permettront à ses experts de prodiguer des conseils et de partager les meilleures pratiques avec les participants à travers la « Discovery Week » qui est une célébration de la communauté Canon en Algérie. Ainsi, l’un des ambassadeurs de Canon, le journaliste-photographe italien, Paolo Verzone, a animé à cette occasion une «master class» de photographie en paysage dynamique, séance qui a été suivie d’une série de questions - réponses à laquelle s’est prêté le conférencier. Il a proposé un regard d’expert sur la photographie comme « L’heure bleue », thème qui a été repris mardi lors de la promenade photo très matinale, qui a été organisée par l’équipe Canon à l’intention des amateurs. Les passionnés de la photo ont découvert ainsi Alger à « l’heure bleue », c’est-à-dire, au moment où le soleil offre sa première lumière sous l’horizon, « un instant spécial pour les photographes qui aiment encore plus le crépuscule » s’est plu à souligner Amine Djouahra, directeur commercial et du marketing de « Canon central and North Africa » (Ccna). Lors de son intervention animatrice de la rencontre, ce responsable a déclaré, que la société consacrait « 8% de ses recettes à la recherche et le développement ». Tout le long de la « Discovery Week », Canon a programmé d’offrir des services gratuits de vérification et de nettoyage d’appareils photo et de caméras. Ainsi, du lundi 25 au jeudi 28, ce service a pris soin d’expliquer aux utilisateurs de la marque, pourquoi il est important de maintenir les appareils « Canon » en parfait état. Cette semaine est importante, a souligné Djouahra, car elle permet d’interagir directement avec les utilisateurs, comprendre leurs besoins et leur faire découvrir tout le potentiel des derniers produits « Canon ». Dans son intervention, Djouahra a estimé « très important » le marché algérien équivalent à une priorité pour « Canon » qui cherche à connaître : « Que peut-on offrir à un adolescent amateur de la photo?».