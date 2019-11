L’Algérie poursuit ses efforts dans le cadre de la lutte antiterroriste à l’échelle continentale. C’est dans ce sens que les travaux de la 13ème réunion des Points focaux du Centre d’études et de recherche sur le terrorisme (Caert), ont été ouverts lundi dernier à Alger, et se poursuivent jusqu’à aujourd’hui, avec à l’ordre du jour «l’analyse de l’état actuel du terrorisme sur le continent, l’amélioration de la coordination dans la lutte antiterroriste et la détermination de la voie à suivre pour faire progresser les objectifs de lutte contre le terrorisme».

Cette réunion a été ouverte par le directeur du Caert, Larry Gbeylo-Lartey, en présence du commissaire de Paix et de Sécurité de l’Union africaine (UA), Smaïl Chergui, et des représentants de tous les pays membres du Caert. Lors du premier jour des travaux, le directeur du Caert et le commissaire de paix et de sécurité de l’UA, ont abordé dans leurs allocutions respectives «la nécessité de doter le Caert avec davantage de moyens pour lui permettre de poursuivre l’accomplissement de ses missions au regard des défis sécuritaires grandissants, ainsi que l’obligation d’adapter la lutte antiterroriste en permanence en Afrique».Au menu des travaux, plusieurs tables rondes et discussions entre les participants, des échanges et des séances traitant de la thématique de lutte antiterroriste, des perspectives des Points focaux, de la prévention et lutte contre l’extrémisme violent en Afrique. Dans ce sillage, la rencontre a été élargie aux représentants des organismes internationaux, à l’instar de l’Onudc, Nato, Unctt, Misahel et Afripol en vue d’exposer les possibilités de coopération et de renforcement des capacités. Ces travaux devront déboucher sur des recommandations opérationnelles, qui serviront, selon le directeur du centre, de « feuille de route pour les pays africains dans leur lutte antiterroriste».

Ce responsable a salué «l’expérience pionnière de l’Algérie en matière de lutte antiterroriste, une expérience qui devrait inspirer plusieurs pays», a-t-il dit. Il a également mis en exergue «le grand rôle que l’Algérie n’a cessé de jouer dans le cadre de la lutte antiterroriste et toutes formes de criminalité, ainsi que ses efforts inlassables déployés pour la création du centre et son soutien constant au centre». Par ailleurs, cette rencontre intervient dans le prolongement de la mise en œuvre de la stratégie développée par l’Algérie dans le cadre de la lutte antiterroriste, présentée par le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, Ahmed Gaïd Salah.

«… conscients des défis, des contradictions et des menaces qui pèsent sur le monde aujourd’hui, cela nous a amenés à concevoir une stratégie sécuritaire solide, selon une approche globale, homogène et étudiée.