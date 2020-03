Des universitaires et futurs jeunes entrepreneurs, souhaitant créer leur propre «entreprise verte» dans le cadre des différents dispositifs d'aide à la création d'entreprises (Ansej, Cnac et Angem) étaient présents, hier, à Alger pour le lancement de la troisième session du Programme de formation et l'accompagnement des futurs entrepreneurs verts intitulé «El Moukawalatya El Khadra». Dans son allocution d'ouverture des travaux, Karima Kadda Touati, présidente de l'Association des femmes en économie verte (Afev), a indiqué que le programme de formation sur l'entrepreneuriat «vert» a comme objectif de développer un «esprit entrepreneurial innovant dans la création d'entreprises vertes et des Green start-up en Algérie». Ce programme permet également d'outiller les futurs jeunes entrepreneurs verts, issus d'universités, grandes écoles et instituts supérieurs, de moyens nécessaires pour «concevoir une nouvelle idée de projet vert et la réaliser sur le terrain dans le contexte du développement durable, lequel est étroitement lié à la protection de l'environnement et des écosystèmes».

Cette démarche de formation s'inscrit, selon Mme Kadda, dans le cadre des priorités auxquelles le gouvernement accorde une grande importance. Il faut savoir que l'économie «verte» commence à susciter un vif intérêt et un engouement certain chez les jeunes promoteurs, a-t-elle relevé.

Elle a, en sus, souligné les interventions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a «instruit l'ensemble des secteurs d'assurer l'accompagnement des jeunes entreprises innovantes et des start-up en les faisant participer à la concrétisation du programme de développement national».

Depuis sa création en 2016, l'Afev s'emploie à la promotion de l'entrepreneuriat vert en Algérie à travers la sensibilisation, la formation, l'accompagnement et l'encadrement des jeunes à la création d'entreprises vertes et des Green start-up, notamment les universitaires qui souhaitent s'investir dans ce créneau porteur.