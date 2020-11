«Une cinquantaine de personnes ont été contaminées dans notre société, suite à plusieurs réunions avec le directeur général», révèle un cadre d'une grande Société nationale. Cet effrayant témoignage est devenu une chose presque banale dans nos entreprises qu'elles soient privées ou publiques. Les cas de contamination y sont de plus en plus nombreux, notamment lors des longues réunions où l'on finit par relâcher les gestes barrières. Des institutions ou entreprises ont complètement fermé leurs portes, à cause d'une contamination massive de leurs effectifs. De l'avis des spécialistes, les clusters des contaminations en entreprise arrivent juste derrière celui des familles. Le gouvernement a décidé de sévir, en interdisant les réunions et autres assemblées générales. Dans son communiqué de dimanche dernier, annonçant le renforcement des mesures de protection contre le Covid-19, le Premier ministre a rappelé «l'interdiction, qui concerne les réunions et les assemblées générales organisées par certaines institutions». Un rappel à l'ordre qui a été accompagné d'instructions fermes, afin d'appliquer strictement cette interdiction. Hier, des notes ont été envoyées aux entreprises et institutions, afin de les sommer d'arrêter ces «suicides collectifs». Les responsables, qui s'entêteraient aux réunions en présentiel risquent de lourdes sanctions. Désormais, ces réunions devront se faire obligatoirement par visioconférence, nous révèle-t-on. Exception qui aurait mieux dû être la règle depuis longtemps mais mieux vaut tard que jamais! Néanmoins, ces mesures sont-elles suffisantes pour freiner l'expansion de la pandémie dans le milieu du travail? Certes, des protocoles sanitaires ont été mis en place dans la majorité des entreprises dès le début de la crise sanitaire. Toutefois, faute de contrôles réels, beaucoup les ont mis au placard. La plupart du temps, on se contente d'une prise de température à l'entrée, avec un thermomètre chinois qui fonctionne à sa guise. Dans certaines sociétés, même le port du masque n'est pas respecté. Ce n'est heureusement qu'une minorité; néanmoins, même pour les entreprises qui respectent à la lettre les mesures sanitaires, le risque de voir «importer» le virus de l'extérieur est grand. Cela est d'autant plus le cas des employés qui empruntent les transports publics, bondés. Ils sont nombreux les employeurs qui n'ont pas mis en place le transport des travailleurs, les obligeant à prendre ces bus de tous les dangers. Il suffit de faire un petit tour au niveau des arrêts de bus pour voir tout ce (beau) monde qui se bouscule pour arriver à l'heure à son lieu de travail. Après des heures de circulation, collés les uns aux autres on ne peut que transporter le virus que l'on trimbale au travail d'un service à l'autre. Le sureffectif, notamment dans les bureaux fermés, termine le boulot... Pourquoi alors hésite-t-on encore à remettre en place le télétravail pour les postes qui le permettent? Cela viserait à réduire la pression dans les moyens de transport et les bureaux. Les nouvelles technologies offrent des solutions qui permettent d'être aussi efficace chez soi qu'à son bureau. Le monde entier a adopté le télétravail et les visioconférences pour leurs réunions, ou même un grand événement annuel. Pourquoi pas en Algérie? Il existe d'autres solutions pour réduire les contacts et les risques de contamination entre les travailleurs. Un plan d'urgence «clair et précis» comme celui du début de la crise doit être envoyé aux employeurs pour définir les marches à suivre. La situation est critique, il faut agir vite et... efficacement!