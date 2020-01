La direction générale de la Protection civile en étroite collaboration avec la direction de Bouira du même corps a organisé une rencontre nationale autour de la gestion des risques. La rencontre qui a vu la participation de 24 wilayas du Centre et de l’Est du pays, a eu lieu hier lundi dernier au siège de la direction de la Protection civile de Bouira.

Le regroupement destiné exclusivement aux chefs de service chargés de la prévention au niveau des directions de wilaya de la Protection civile, a été animée par l’inspecteur général de la Protection civile, la sous-directrice chargée des risques majeurs et le directeur chargé des statistiques et de la formation.

Les participants ont discuté le contenu de la loi 19-02 tout en suggérant des ajouts susceptibles de mettre à niveau cette loi avec la réalité actuelle du terrain en y intégrant les nouvelles exigences imposées par les nouvelles technologies concernant les constructions en hauteur à plusieurs niveaux.

Les interventions ont permis aussi de préciser les principaux objectifs de ce texte de loi dans son volet relatif à la protection des personnes et des biens contre les risques d’incendie, en assurant au maximum la sécurité des groupes d’intervention, la préservation et la stabilité des constructions pendant une durée déterminée, la limitation de la propagation de l’incendie vis-à-vis des constructions avoisinantes.

Parmi les objectifs essentiels de cette rencontre la possibilité donnée aux chefs de service pour avoir un aperçu général sur la stratégie globale en matière de prévention durant l’année 2020, tracée par la direction générale.

Cette rencontre a été également une opportunité pour lesséminaristes de soulever les questions de la coordination entre les différentes directions de wilaya de la Protection civile et la direction générale.

Une occasion aussi pour les hommes du terrain présents pour identifier les difficultés auxquelles ils font face durant l’exercice de leurs fonctions, notamment pendant des interventions dans les bâtisses réalisées en hauteur. Il a été aussi question des règles à suivre pour la protection des personnes y habitant et leurs biens.

Parce que la période est propice aux accidents, les participants ont aussi abordé dans les questions diverss la nécessité d’organiser une autre réunion autour des feux de forêt, mais aussi les mesures à entreprendre pour limiter les catastrophes relatives au gaz du monoxyde de carbone.

En cette période d’hiver, c’est le monoxyde de carbone, ce tueur silencieux, qui fait des ravages parmi les populations. En plus d’avoir situé les causes, les séminaristes ont proposé les mesures et précautions à prendre pour contrecarrer le phénomène.

Les pouvoirs publics doivent combattre la contrefaçon très répandue dans la fabrication des appareils de chauffage. « On doit mettre en place des mécanismes pour obliger le citoyen à faire appel à des spécialistes dûment qualifiés dans la pose des appareils, mais aussi dans la réalisation des installations du gaz, de l’électricité», nous confie le responsable de la prévention au niveau de la direction de la wilaya de Bouira.