Dans un communiqué rendu public, mardi dernier, Djamel Eddine Berrimi, wali de Annaba, a décidé d'interdire l'accès aux plages situées sur tout le territoire de la wilaya, et ce jusqu'à l'annonce de l'ouverture de la saison estivale de 2020. Celle-ci reste tributaire du temps que durera la pandémie du Covid-19. En d'autres termes, l'interdiction ne sera levée que lorsque la pandémie sera maitrisée sur le territoire national en général et sur celui de la wilaya d'Annaba, en particulier. L'interdiction aux plages intervient, précise le même communiqué, suite aux mesures de confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus. Ainsi, agissant dans l'intérêt public, le wali de Annaba, en vue de protéger les populations de sa circonscription contre une possible contamination au Covid-19, a signifié que la fréquentation de toutes les plages de la wilaya est strictement interdite. En somme, toute transgression de l'interdiction d'accès aux plages, exposera les éventuels contrevenants à des sanctions pénales. Les pouvoirs publics de la wilaya de Annaba, sentant le danger de la pandémie, comme dans les autres wilayas du littoral, ont pris toutes les précautions nécessaires, pour une protection absolue contre toute contamination. Il faut noter que cette démarche, émanant du cabinet du wali de Annaba n'a été prise pour que rappeler aux personnes insouciantes qu'un plaisir aquatique peut être fatal. À noter que certaines plages de Annaba enregistrent, depuis la fin du Ramadhan une forte affluence, notamment celles de Rizzi-Amor, Rezgui-Rachid, Belvédère et Seybouse entre autres. A noter que la wilaya de Annaba compte 21 plages, le long d'un littoral de 83 kilomètres, qui est la destination des baigneurs, notamment les jeunes des wilayas de l'Est du pays, Guelma, Souk Ahras et Constantine par exemple. C'est pour dire que l'importante affluence des baigneurs, en dépit des mesures de confinement, justifie fortement la décision l'interdiction d'accès aux plages. Bien que le premier responsable de la wilaya ne cesse d'appeler les habitants et les touristes à davantage de prise de conscience et de discipline afin d'endiguer, le plus tôt possible, la pandémie, pour un déconfinement rapide, insistant surtout sur le respect des mesures préventives, dont le port de bavettes et le respect de la distanciation sociale, sur les lieux publics notamment le constat fait; état d'un faible écho de ces appels. En effet, rien ne semble favoriser les appels des autorités tant au confinement et encore moins à l'interdiction d'accès aux plages. En témoignent les 200 cas d'atteinte au Covid-19 enregistrés à Annaba durant les dernières 24 heures, car, convient-il de signaler que, les baigneurs bravent tous les dangers, afin de s'adonner aux plaisirs de la mer, notamment dans la plage d'échouage de Seybouse. Face à cela et en l'absence de prévention sur les plages, le seul rempart, reste l'option sécuritaire. La situation préconise une contamination certaine, car les services de sécurité mobilisés pour la circonstance, ne peuvent à eux seuls, empêcher les nantis de la Grande Bleue.