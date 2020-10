Mars 2019, le coronavirus fait son apparition en Algérie. Au même moment, il est en train de faire des ravages en Europe, notamment en Italie, France et Espagne. Le système de santé de ces pays développés est au bord de la rupture. On s'imagine alors le pire pour l'Algérie! Les experts nationaux et internationaux ne donnent pas cher au pays, dont le système de santé a déjà montré ses limites. On prédit l'apocalypse! Tout le monde est inquiet sauf...le président de la République! Il «tente» de rassurer les citoyens tout en prenant des décisions radicales alors que le nombre de cas ne se compte encore qu'en dizaine. Très vite, il décide de fermer les frontières du pays, les écoles, universités, mosquées et autres lieux publics à forte fréquentation. Les activités sportives sont également suspendues! Un confinement partiel est décidé à travers le pays. Il s'agit d'un couvre-feu sanitaire qui est, dès le début, adapté à chaque région selon la gravité de la situation sanitaire. «La gestion de la crise est sanitaire, non politique. Nous déconfinerons quand le Comité scientifique de suivi de la pandémie le décidera», annonce dès le début le chef de l'Etat. Entre-temps, il prend des décisions fermes. À l'image du port obligatoire du masque. L'Algérie est l'un des premiers pays à aller vers une telle obligation. Des grosses sanctions pécuniaires sont prises contre ceux qui n'adhérent pas à cette démarche. Des amendes de 10 000 DA et des fermetures des commerces permettent d'imposer le masque dès le mois de mai chez une large frange de la population. Il y a également eu l'interdiction, toujours en vigueur, aux mineurs de moins de 16 ans d'entrer dans les commerces. C'était à l'époque où l'on affirmait encore que le virus ne touchait pas les enfants.

Des mesures précoces...

L'été arrive, le monde commence à se déconfiner! Sauf... l'Algérie. Elle prolonge son confinement sous les critiques acerbes. Beaucoup le qualifient de confinement le plus long, mais le plus inutile du monde, proposant même qu'il soit inscrit dans le Livre Guinness des records. Ce qui ne déstabilise nullement les autorités qui restent droites dans leurs idées. «Tant qu'il y a des morts chez nous et tant que l'épidémie continue de se propager même de manière maîtrisée, on ne peut pas tout ouvrir», annonce le président Tebboune après avoir mis fin à l'année scolaire, universitaire et aux saisons sportives.

Il décide même de reporter les examens du baccalauréat et du Brevet d'enseignement moyen au mois de septembre. Au passage, il y a certes, eu plusieurs couacs de la part des autorités ou de certains citoyens qui ont refusé de se soumettre aux consignes sanitaires. Jusqu'à maintenant, il y en a qui ne croient toujours pas à l'existence du virus. Il y a également eu un premier déconfinement partiel qui a provoqué une recrudescence de l'épidémie. En plein été, le nombre de cas augmentait aussi vite que le mercure. Certaines régions frôlaient le chaos. Il y a eu saturation des urgences de certaines régions comme Sétif et Biskra qui souffraient, notamment d'une pénurie d'oxygène. Cela n'a en rien touché à la persévérance du personnel médical, qui a continué à se battre courageusement contre cet ennemi invisible.

Des centaines de milliers dans d'autres pays Le gouvernement est, lui, resté droit dans ses bottes ne prenant aucun risque inutile. Des commerçants et autres transporteurs publics ont certes, beaucoup souffert de la situation. Ils ont enregistré beaucoup de pertes, mais le message des autorités était clair: la santé des citoyens avant celle de l'économie. La preuve, avec la compagnie aérienne nationale Air Algérie, qui est en grande difficulté après plus de 7 mois d'inactivé. Mais malgré cette situation financière délicate et les pressions étrangères, l'Algérie refuse toujours d'ouvrir ses frontières. Tout comme ses écoles et universités. La rentrée a été retardée à plusieurs reprises, avant d'être annoncée de façon progressive.

Et encore, elle est en sursis. Puisque le président de la République a donné le pouvoir au Comité scientifique de suspendre cette rentrée en cas de dégradation de la situation sanitaire. Le temps aura donné raison à l'Algérie. Au moment où la France, le Maroc ou la Tunisie enregistrent plusieurs milliers de cas au quotidien, on est redescendu à une centaine de cas par jour. La situation est en train de se stabiliser alors qu'elle ne cesse de se dégrader dans d'autres pays en proie à une seconde vague plus forte que la première. Les principales raisons évoquées sont la réouverture des frontières et des écoles. Pis encore, on commence à peine à instaurer l'obligation du port du masque. Les commerces sont en train de fermer les uns après les autres. On parle même de mesures de reconfinement plus sévères que celles qui avaient été instaurées au début de la crise.

Un retour à la case départ pour ces pays. Cela pendant que l'Algérie, qui a fait preuve de prudence, est en train de retrouver petit à petit une vie normale, même si ces derniers jours un certain relâchement a été enregistré. Sommes-nous finalement un cas d'école? En tout cas, il semble que l'Algérie ait réussi à gérer la crise...