La justice constitue la pierre d'achoppement de tout changement et réforme qui ont trait à la consolidation de l'Etat de droit et d'une société qui aspire à plus de liberté et de protection. L'Algérie est en train de vivre une étape cruciale dans sa vie politique à l'aune des changements qui se font sentir avec acuité après le sursaut et l'élan populaire du 22 février 2019. La révision de la Constitution est l'une des pierres de cette réforme globale, mais aussi le fondement d'une justice équitable et au service des justiciables dont seule la loi est la référence et rien que la loi.

Quels sont les amendements opérés par rapport à ce chapitre important et déterminant dans toutes les Constitutions du monde?

La nouvelle mouture a-t-elle pris en considération la brise libertaire accrue des Algériens et des Algériennes en quête d'une justice libre et indépendante?L'avant-projet de la révision constitutionnelle a fait référence à quelques aspects inhérents à la réforme de l'appareil judiciaire et les nouvelles prérogatives qui concerneront les structures et les instances judiciaires, mais aussi la nouvelle définition en rapport avec la notion de la justice et de son indépendance.

La nouvelle mouture s'arc-boute sur l'idée d'une justice indépendante en mettant en exergue cette formule dans le chapitre 4 en question en précisant que «la Justice est un pouvoir indépendant (1) et le juge est indépendant et n'obéit qu'à la loi (2)». Cette nouvelle mouture qui concerne le chapitre 4 de l'avant-projet de la révision constitutionnelle dans son volet qui a trait à la justice, a précisé cette notion en insistant sur l'indépendance de la justice, mais aussi le travail du juge qui ne devrait obéir qu'a ce caractère indépendant par rapport à la mise en place des jugements dans le cadre de la loi et de son esprit.

l'ex. art. 158 stipule que «la Justice est fondée sur les principes de légalité et d'égalité. Elle est accessible à tous. La loi garantit le double degré de juridiction.

La loi en précise les conditions et les modalités de son application». Cette nouvelle lecture dans les articles qui concernent le chapitre 4 inhérent à la justice dans la nouvelle mouture exprime le principe d'asseoir les valeurs de la légalité et d'égalité de la justice, mais aussi les garanties quant au double degré de juridiction.

L'extrait de l'article 160 aborde le volet qui concerne les sanctions pénales en soulignant à ce propos que «les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité». Il y a aussi les missions juridictionnelles qui sont étayées avec clarté dans l'avant-projet de la révision constitutionnelle qui sera soumis au référendum le 1er novembre prochain.

Dans ce sens, «l'article 170 (Ex. art. 164) dans l'exercice de leur mission juridictionnelle, les juges peuvent être assistés par des assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la loi», cet amendement permettra à la société de s'impliquer dans le cadre de la loi à résoudre les conflits et des différends multiples avec l'aide de la justice et à travers le juge qui usera de ses prérogatives telles que mentionnées par le cadre de loi.

L'article 171 s'inscrit dans la nouvelle démarche qui consolide les missions du juge et de son indépendance dans l'exercice de son travail. Cet article précise que «l'article 171 (ex. art. 165) dans l'exercice de sa mission, le juge est tenu d'appliquer les traités ratifiés, les lois de la République et les décisions de la Cour constitutionnelle», souligne-t-on dans la nouvelle mouture de l'avant-projet de la révision constitutionnelle.