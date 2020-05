Après le Ramadhan et l'Aïd, c'est la saison estivale. Les autorités doivent d'ores et déjà se préparer à la gestion de l'été, période des grandes escapades au soleil. Les citoyens, même avec un masque collé au visage, vont vouloir profiter du retour des beaux jours en entendant le clapotis des vagues, ce qui reste tout à fait compréhensif après plus de deux mois de cloisonnement. Or, même si d'ici le mois prochain, le pays aura commencé son déconfinement progressif, le danger du coronavirus ne disparaîtra point avant qu'un vaccin ne soit produit. Pour parer donc à tout risque de propagation du virus sur les plages et d'éviter le rush, un protocole sanitaire est en cours d'élaboration par un comité technique composé d'experts et d'opérateurs du domaine du tourisme. Ce protocole, qui sera annoncé dans les «prochains jours», va comporter une série de précautions sanitaires destinées aux établissements hôteliers, agences touristiques et autres tour-opérateurs, en prévision de la période post-confinement, pour la relance de l'activité touristique. Le conseiller du ministre du Tourisme, Abdelkader Ghaouti, qui a fait cette annonce, a précisé que «ce protocole est soumis aux experts, professionnels et opérateurs touristiques pour examen et débat, dans l'objectif de parvenir à des mesures de prévention et de protection à même d'éviter toute contamination ou propagation de la pandémie Covid-19 durant la saison estivale». Il a assuré qu'une copie du protocole en question sera distribuée aux établissements concernés ainsi qu'aux ministères de l'Intérieur, et de la Santé pour enrichissement, avant son application sur le terrain. Le conseiller, qui a qualifié cette démarche de «meilleur moyen pour préserver aussi bien la santé des citoyens que celle des employés des établissements hôteliers et accompagner les opérateurs touristiques afin de gagner la confiance des touristes», soutient que le protocole sanitaire sera élaboré conformément aux instructions des Organisations mondiales de la santé (OMS) et du tourisme (OMT). Parmi les consignes du protocole, il va y avoir «un engagement des hôteliers à mettre en place des cellules de veille chargées de suivre la situation sanitaire, la mise à disposition d'équipes médicales et l'exploitation, à 50%, de la capacité d'accueil des hôtels, en vue d'une meilleure application des mesures de distanciation sociale. Il s'agit également des modalités d'exploitation des pi-scines et des plages relevant des établissements hôteliers et touristiques, des modalités d'accueil et d'enregistrement des clients, de l'interdiction de l'organisation de soirées artistiques et d'une désinfection quotidienne des chambres et des structures publiques. Le comité propose également d'interdire toute formule de location chez l'habitant ou de chambres d'hôte au niveau des régions côtières avec obligation du port de masques de protection ou bavettes, y compris par les personnels des hôtels.