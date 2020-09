Contre vents et marées et sous l'acharnement d'une crise multidimensionnelle, le processus de révision de la Constitution vient de franchir, à travers son adoption dimanche dernier, par le conseil des ministres l'une des étapes cruciales de sa légitimité. La résultante de plus de 4e mois de débats, auxquels auront pris part toutes les franges de la société, pour acter le changement radical et l'émergence d'un Etat de droit, n'a pas été une mince affaire. Il faut dire qu'après plus de 20 ans de gouvernance mafieuse et despotique, le plus grand préjudice qu'a subi le pays, est sans contexte, la rupture de dialogue et de confiance entre le citoyen et l'Etat. C'est sur cet axe-là que le président de la République est revenu dans son allocution après l'adoption du projet de révision de la Constitution, dans l'optique de rappeler les origines des plans ourdis pour mettre le pays à genoux, précisant: «Ce qui est publié sur les procès relatifs aux différentes formes de corruption, un phénomène figurant parmi les raisons de la décadence des pays, dénote du niveau de la déliquescence morale et de la profondeur du mal fait aux institutions de la Nation et à ses richesses, mais explique aussi la crise de confiance de fond entre gouvernants et gouvernés. De ce fait, le règlement de cette crise est une condition sine qua non de l'édification de l'Algérie nouvelle où personne ne sera protégé ni par son immunité ni par son influence». Un règne où les droits et les libertés du peuple, autant que la stabilité du pays, ont été méprisés et enfouis sous les affres d'une gouvernance foncièrement bâtie sur les réseaux de la corruption et l'argent sale, et sur le poids de la main basse d'une oligarchie jouissant d'une impunité qui lui a permis d'infecter toutes le institutions de l'Etat. Il va sans dire que personne ne pouvait soupçonner une tournure aussi explosive de la situation en Algérie, où du jour au lendemain, l'empire de la spoliation érigé par les hommes politiques et les barons des lobbys, s'est effondré dans un fracas bruyant, révélant contre toute attente, la sournoiserie d'une énorme escroquerie, dont la plus grande victime a été le peuple. L'ampleur et la gravité des révélations issues des procès des affaires de corruption, renseignent profondément sur la complexité de la tâche qui consiste à réinstaurer le dialogue avec le citoyen, et regagner sa confiance. Du fait que le degré de désespoir et de désarroi qu'a subi le peuple durant ces années de privation, et les séquelles qu'il traîne encore, ne peuvent s'estomper qu'à travers le constat d'une volonté indéfectible de la part de la sphère dirigeante, à rompre définitivement avec les pratiques du passé.

Une volonté qui s'est matérialisée et qui a été ressentie par les citoyens, à travers les positions et les décisions fermes du président de la République, pour garantir aux citoyens le respect de leurs droits. Un engagement qui s'est largement exprimé à travers les recommandations du plan de relance de l'économie nationale, mais également à travers le traitement assigné aux dysfonctionnements enregistrés, ces derniers mois dans certaines institutions, et qui ont fait l'objet de limogeage d'un grand nombre de hauts responsables. Au même titre, la vague de remaniements dans des corps aussi névralgiques que la justice, les walis et les secrétaires généraux de wilayas, actent sans ambiguïté le passage à une gouvernance transparente, en quête de bases démocratiques.

C'est précisément sur ce point que le président de la République s'est attardé, pour expliquer que ce temps est désormais révolu, «L'on ne sera protégé que par l'honnêteté dans la parole, le dévouement dans l'action, l'attachement permanent à la créativité et le déni de soi, pour que chaque citoyen, notamment les jeunes, qui perçoivent le changement et savent que l'Etat est véritablement au service du citoyen. C'est ainsi qu'il pourra reprendre confiance en lui et en ses institutions, pour être un acteur influent dans la démocratie participative.» C'est donc en parfaite harmonie avec ses engagements, que le président de la République appelle toutes les forces vives du pays, à regarder dans la même direction pour l'édification d'un front intérieur, tant nécessaire pour valoriser les actions actuelles, et mettre au-dessus de toutes considérations, la naissance d'une Algérie nouvelle.