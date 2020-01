Le président du Forum des compétences algériennes (FCA), Adel Ghebouli, a appelé, hier, à l’implication des compétences algériennes établies à l’étranger, dans le renouveau économique du pays. En effet, à l’occasion de la 2ème Conférence nationale du FCA, organisée sous le thème «L’implication des compétences algériennes dans le processus de construction de la nouvelle Algérie», Ghebouli a souligné «l’intérêt de mettre en œuvre les outils des mécanismes structurels et administratifs permettant la mise en place de réels cadres de liaison entre les compétences algériennes locales et internationales, afin de faire face aux défis du moment, ainsi qu’à ceux du futur». Regrettant «la marginalisation des compétences algériennes établies à l’étranger par le passé », le même responsable a estimé que celles-ci doivent être associées aux compétences locales pour que cet ensemble joue son rôle dans le développement d’une Algérie nouvelle. «Aujourd’hui, il y a une réelle volonté politique des autorités, qui est nettement présente dans les discours du président de la République, et ce, pour associer les compétences nationales de tous horizons afin d’atteindre cet objectif stratégique», a-t-il fait observer. Selon Ghebouli, «l’émigration des compétences vers l’Europe et le Moyen-Orient, constitue une réelle hémorragie pour l’Etat, qui a beaucoup investi en ces capacités». C’est justement au vu de cette situation, que «le FCA se veut un point de liaison entre les compétences algériennes locales et à l’étranger, d’une part, avec les autorités publiques, d’autre part», a-t-il ajouté. «Après avoir organisé la 1ère conférence internationale en septembre 2019, qui a permis de mettre en place une base de données, nous voulons passer désormais vers des solutions pratiques pour intégrer les compétences du pays résidant en Algérie et ailleurs dans le monde», a-t-il affirmé. Il a fait savoir, dans ce sens, que «le FCA a mis à la disposition des cadres algériens à l’étranger un site Internet et une plateforme digitale, pour que ceux-ci puissent, non seulement, partager leurs compétences et expertises, mais aussi leurs préoccupations avec leur pays d’origine. Ils pourront également être, à travers cet espace, en lien avec les autorités du pays». Les participants ont, toutefois, reconnu que la mission est loin d’être facile. C’est dans ce contexte que Mohammed Djermani, enseignant et chef d’entreprise français, d’origine algérienne, a fait part de ses déboires dans la concrétisation de son projet d’investissement dans le domaine du tourisme. Il a fustigé, à ce titre, la lenteur dans les procédures administratives et la non-réactivité des autorités locales. «J’ai entamé mon projet d’un complexe touristique dans la région d’Aokas (Béjaïa) en 2014, et j’ai tous les avis favorables, sans pour autant pouvoir commencer à travailler. Nous avons besoin d’instances pour nous aider, notamment en éliminant la bureaucratie», a-t-il insisté. «J’adhère pleinement à ce Forum, à travers lequel j’espère pouvoir participer à l’essor économique de mon pays, qui est magnifique, si mon expérience peut y apporter quelque chose de constructif, ce serait très bien.», a-t-il conclu. Présente à cette conférence, Naouel Kenoune, experte en nutrition et hygiène de vie établie en Allemagne, a assuré, pour sa part, que «les cadres algériens établis à l’étranger sont prêts à investir dans leur pays d’origine et réussir par un cadre. « Les gens veulent venir investir dans leur pays. Pour cela, il faut qu’ils soient soutenus par l’établissement d’un climat de confiance favorable à l’expression de leurs compétences», a-t-elle noté. A rappeler que le Forum soumettra aux autorités une série de propositions et de recommandations allant dans le sens d’une implication pratique de nos élites, dans le processus de développement national.