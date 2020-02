Le marasme économique ne cesse de s’exacerber depuis l’été 2015. La chute subite et imprévisible du prix du pétrole a engendré inéluctablement une crise financière qui n’a épargné aucun citoyen algérien et aucun secteur. Pour certains acteurs économiques, la descente aux enfers a commencé. C’est le cas, notamment, pour les centaines de milliers de promoteurs Ansej, Cnac et Angem qui ne cessent de tirer la sonnette d’alarme car ils ne savent plus à quel saint se vouer depuis que les marchés publics ont été affectés de plein fouet par cette crise financière ayant engendré l’annulation pure et simple de la majorité des grands projets structurants qui devaient être lancés dans les quatre coins du pays à cause du manque d’argent.

Une situation qui a aussi conduit à l’absence de toutes nouvelles perspectives de recrutement, notamment des nouveaux diplômés aussi bien universitaires que ceux qui sortent avec des diplômes des centres de formation professionnelle et d’apprentissage. La crise, née en 2015, n’a pas épargné non plus les travailleurs qui étaient en poste puisqu’une bonne partie des entreprises a été dans l’obligation de revoir à la baisse le nombre de leurs employés pour ne pas mettre la clé sous le paillasson. Des géants industriels sont aussi obligés de mettre leurs travailleurs en congé technique et d’interrompre la production, car n’ayant plus d’autres choix.

Le cas le plus édifiant est celui de l’Entreprise nationale des industries électroménagères (Eniem) de Oued Aïssi laquelle, à partir d’aujourd’hui, cessera de tourner et les 1 700 travailleurs qu’elle emploie resteront chez eux pour une durée indéterminée. Cette entreprise étouffe. Ce ne sont pas moins de 1 700 familles, résidant dans les 67 communes de la wilaya qui risquent de se retrouver sans ressources financières du jour au lendemain. Il ne faut pas omettre de citer les milliers de travailleurs exerçant dans des entreprises et des groupes appartenant à des patrons qui sont actuellement en prison pour des affaires de corruption. Pour dénicher un poste de travail, il faut aller dans les grandes villes, tenter sa chance et souvent revenir bredouille car le marché de l’emploi est saturé, notamment suite au gel des recrutements dans le secteur public.

Malgré les efforts déployés par l’Etat en mettant en place de multiples dispositifs de soutien à l’emploi de jeunes, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence d’une économie digne de ce nom, ces tentatives de prêter main-forte à la jeunesse oisive n’ont été que très peu couronnées de succès. Certes, une catégorie des promoteurs ayant tenté leur chance dans le cadre de l’Ansej, de l’Angem ou de la Cnac, ont réussi la prouesse de devenir des « investisseurs » performants, Mais il ne s’agit que d’une minorité. Les autres, soit la majorité absolue, se tournent les pouces et lancent régulièrement des cris de détresse en attendant des jours meilleurs. Selon diverses sources et plusieurs spécialistes et analystes économiques, les choses ont également et particulièrement empiré depuis le début de la révolution populaire du 22 février 2019.

Cette dernière, au-delà de l’exploit d’avoir permis d’éradiquer une « bande » qui a pris en otage le pays et son économie, a tout de même été à l’origine du spectre de l’instabilité. Après l’avoir éradiquée, suite aux années de terrorisme, la hantise de l’instabilité a de nouveau gagné les investisseurs aussi bien nationaux qu’étrangers, sans compter le fait que la majorité écrasante des promoteurs qui ont encore pignon sur rue ne cessent de déplorer une baisse très importante de la rentabilité de leurs activités depuis le 22 février 2019. Mettre le cap sur la relance économique en toute urgence et dans les meilleurs délais devrait être la priorité de tous les Algériens et des institutions et surtout des gouvernants. Tout le reste n’est que littérature et politique politicienne. Et surtout une perte de temps.