La nouvelle qui a trait au vaccin contre le coronavirus, qui s'est propagée partout dans le monde, vient de soulager l'humanité entière dans la perspective de maîtriser la pandémie et ledit virus en même temps.

Mais ce que les pays de ce monde actuel ignorent aussi, c'est qu'avec ce vaccin contre le Covid-19 beaucoup de choses vont changer en termes de relations internationales et en géopolitique. C'est un nouveau monde qui commence à s'esquisser, c'est le monde de l'après-coronavirus.

La reconfiguration du monde est en train de se faire sur fond de «gestion» de ce vaccin «chantage», c'est l'arme redoutable des puissances contre les pays pauvres, mais qui recèlent des richesses naturelles avérées. La pandémie de coronavirus à mis l'économie mondiale dans une situation d'anomie, ce ralenti a un coût, c'est celui de faire resituer les enjeux du monde à travers les pays qui détiennent les «atouts» et les moyens du chantage et de mainmise. Le retour de l'économie mondiale à son rythme efficient et dynamique ne sera pas fait sans pour autant que cela bonifiera aux puissants dont la recherche des espaces vitaux est l'objectif central de ces derniers.

Les alliances et les regroupements d'ordre géostratégique sont les moyens et les outils idoines, voire prépondérants à même d'avoir une place sur l'échiquier mondial qui se dessine avec plus d'agressivité et d'interventionnisme par les forces qui régentent la finance mondiale et aussi les technologies et la science en général.

Le vaccin contre le Covid-19 sera en quelque sorte l'introduction vers des rapports internationaux et économiques où les forces de domination dans le monde useront de ce moyen pour faire chanter les pays qui se débattent dans des difficultés économiques, sociales et financières. Le cas de la pandémie sera aussi un élément qui sera utilisé par les puissances mondiales dans le but de ramener

lesdits pays pauvres, mais riches en ressources naturelles dans leur giron, même si cela pourrait se faire avec quelques résistances qui puissent se manifester ici et là.

La géostratégie du monde de l'après-coronavirus exige que les grandes alliances stratégiques soient les seules à même de permettre aux pays émergents et ceux qui postulent à ce rôle sur le nouvel échiquier mondial à avoir une place prépondérante. Les puissances relevant de l'Europe en alliance avec les USA feront de leur mieux pour consacrer une alliance «sacro-sainte» dans l'objectif de remodeler le monde selon leurs intérêts expansionnistes et impérialistes. Mais les pays émergents comme la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et autres auront à consolider davantage leur alliance géostratégique avec la Russie dans le cadre des Brics qui se proposent comme une alternative à celui qui vise à régenter le monde et les relations internationales sur la base de la domination économique et militaire, même si l'approche militariste prendrait des formes multiples et subtiles parfois.

L'Algérie est parfaitement consciente de cette reconfiguration du monde de l'après-Covid-19 et ce qui se trame comme enjeux géostratégiques à moyen terme. C'est pour cette raison que la diplomatie algérienne et sa coopération stratégique sont focalisées sur ce qui rapproche leurs intérêts vitaux en tant qu'entité nationale en osmose avec ses remodelages et alliances qui se font exprimer via des contours dont les enjeux sont définis en fonction de la doctrine diplomatique et stratégique qui correspond à la tendance émergente des forces qui plaident pour le multilatéralisme et la démocratisation des relations internationales.

Le monde de l'après-coronavirus ce sont aussi les crises qui vont prendre des formes plus violentes si les Etats-nations n'auront pas l'intelligence de s'arrimer avec le sens de l'histoire et appréhender le contexte géostratégique et politique du monde actuel et ses propres contradictions.

L'Algérie saura faire le choix, d'ailleurs il s'esquisse de plus en plus, surtout au plan de partenariat stratégique et d'alliance. C'est cet esprit d'assimilation des enjeux stratégiques qui pénètre le nouveau monde en gestation qui assurera la pérennité des Etats nationaux et leur survie en matière de souveraineté face au monstre impérialiste qui ne cherche que la destruction des nations en les transformant en un marché pour ses intérêts voraces quitte à déclencher des guerres dans le cadre de sa doctrine du chaos constructif.