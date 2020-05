La préparation de l'après-Covid-19 est au centre des préoccupations du Forum des chefs d'entreprise, qui organise du 15 au 18 juin prochain, la première édition du HackAlgeria.

Intitulée «HackAlgéria #post Covid-19», l'édition de cette année sera une occasion pour les participants de réfléchir et de proposer des idées de projets innovants et pratiques susceptibles de contribuer à la lutte contre la pandémie durant, mais surtout après le passage de la crise sanitaire. La plate-forme Hack Algeria, dédiée à cet événement, a été lancée officiellement, hier, à Alger. Il s'agit d'une plate-forme électronique permettant de lancer des challenges numériques, fédérer des compétences autour de projets concrets ainsi que d'accompagner et former des talents à l'esprit entrepreneurial, afin d'aboutir à la création de start-up qui répondent à un besoin précis. S'exprimant durant la cérémonie de lancement officiel de ladite plateforme,Djaoued Salim

Allal, vice-président du Forum des chefs d'entreprise FCE, a fait savoir que «l'organisation de cette initiative représente une démarche solidaire du FCE, qui fait appel aux porteurs de projets», estimant que «toutes les bonnes idées doivent être mobilisées pour faire front face au Covid-19.»

Après avoir affirmé que «l'attribut clé demeure la motivation à agir», Djaoued Allal a lancé un appel aux «jeunes porteurs de projets et d'idées à s'inscrire sur la plate-forme».

Poursuivant, il dira que «l'Algérie a besoin plus que jamais de ses talents et de ses compétences pouvant proposer des idées courageuses et innovantes, qui l'aideront à sortir renforcée de la crise sanitaire actuelle et de son impact sur les citoyens, les entreprises et l'économie de notre pays».

Les participants doivent d'abord s'inscrire grâce au formulaire présent sur notre page avec des équipes de 3 à 5 personnes. Après la clôture des inscriptions, le 30 mai prochain, l'équipe HackAlgeria fera une présélection des équipes ayant présenté des projets innovants et porteurs. Les jurys choisiront par la suite cinq équipes gagnantes, qui seront à leur tour annoncées lors de la finale.