«L'ouverture graduelle et contrôlée des plages, des espaces récréatifs, des lieux de plaisance et de détente, des hôtels, cafés et restaurants», se fera à partir de samedi prochain, a indiqué, hier, un communiqué des services du Premier ministére.

Cette décision sera appliquée dans «le respect des protocoles sanitaires de prévention et de protection» contre la propagation de l'épidémie de Covid-19,

Le Premier ministre a arrêté le dispositif de mise en oeuvre de la décision portant ouverture graduelle et contrôlée des plages, des espaces récréatifs, des lieux de plaisance et de détente, des hôtels, cafés et restaurants et ce, dans le respect des protocoles sanitaires de prévention et de protection contre la propagation de l'épidémie, précise-t-on.

Ce dispositif comprend, notamment «le port obligatoire du masque de protection, le respect de la distanciation sociale d'au moins un mètre et demi, l'affichage des gestes barrières et des mesures de prévention aux différents points d'accès des lieux, l'organisation de lieux adéquats pour le stationnement des véhicules, le contrôle préalable par les éléments de la Protection civile si nécessaire, de la température des estivants au niveau des accès des plages au moyen d'appareils thermiques et la mise à disposition de bacs dédiés à recueillir les masques, gants ou mouchoirs», déjà utilisés.

Il est précisé également qu'«il appartient au wali d'organiser la réouverture graduelle des plages, espaces récréatifs et de divertissement, lieux de plaisance et de détente et de tenir les citoyens informés des dates d'ouverture respectives de ces lieux».

S'agissant de la reprise de l'activité des hôtels, cafés et restaurants, elle demeure subordonnée, note le communiqué, à «la mise en oeuvre d'un protocole sanitaire de prévention et de protection qui inclura, notamment, l'utilisation en priorité des terrasses et l'exploitation d'une table sur deux dans les espaces intérieurs, le port obligatoire du masque de protection, la distanciation social à l'intérieur et à l'extérieur du local, la désinfection régulière des lieux, des tables, des chaises et autres équipements».

Il s'agit également de «l'installation de paillasses de désinfection aux entrées, le nettoyage régulier du linge, des serviettes et des tenues de travail, la mise à la disposition des clients de gel hydro- alcoolique, l'aération naturelle des lieux, l'interdiction de l'utilisation des climatiseurs et des ventilateurs».

Le communiqué souligne par ailleurs que «le non-respect de ces mesures, entraînera la fermeture immédiate de l'espace et/ou activité concerné».

En ce qui concerne les cérémonies de mariage et autres au niveau des salles des fêtes, hôtels et restaurants, elles resteront «strictement interdites jusqu'à ce que les conditions favorables soient réunies», ajoute la même source, précisant que «les walis sont chargés de procéder à des inspections inopinées pour s'assurer de l'observation du dispositif mis en place», conclut le communiqué du Premier ministère.