«Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très miséricordieux». Voilà les premiers mots que prononcera, Abdelmadjid Tebboune, en tant que président de la République. En effet, le nouveau locataire d’El Mouradia prêtera serment, ce matin au Palais des nations –Alger. Cette prestation de serment qui sera retransmise en direct sur toutes les Chaînes de télévision et de Radio nationales, sonnera son début effectif à la tête du pays. Comme l’indique l’article 89 de la Constitution : «Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment.» Comme le veut la tradition, le chef de l’Etat élu prononcera son premier discours à la nation. Tebboune ne devrait pas déroger à la règle puisqu’il prévoit une allocution d’une vingtaine de minutes, où des messages forts sont attendus. Une pléiade de personnalités seront présentes à cette investiture, comme le dicte la Constitution dans son article 89 : «Le président de la République nouvellement élu, prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection.» Ainsi, il y aura bien évidemment le chef d’Etat actuel, les présidents des deux chambres du Parlement, des membres du gouvernement, les représentants des corps constitués…

Les chefs de délégations diplomatiques devraient aussi marquer leur présence. On parle même de délégations étrangères qui pourraient être dépêchées pour la circonstance. Après un déjeuner avec ces personnalités et ses proches , le nouveau président prendra ses quartiers au palais d’El Mouradia. Une passation de consignes est prévue avec Abdelkader Bensalah. C’est là que les choses sérieuses vont commencer.

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, doit lui remettre sa démission et celle de son gouvernement. Il le recevra à cet effet, juste après, Abdelkader Bensalah. La Première journée du nouveau président pourrait se poursuivre avec l’accueil d’autres invités de marque. Un long discours à la nation pour le JT de 20h n’est pas exclu. Il retrouvera ensuite femme et enfants pour savourer en famille cette journée des plus particulières…

Il sera prononcè en langue arabe

Le texte que lira Abdelmadjid Tebboune

Selon l’article 90, le président de la République prête serment dans les termes ci-après: « Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très miséricordieux. Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire sacrée de nos martyrs, ainsi qu’aux idéaux de la révolution de novembre éternelle, je jure par Dieu Tout-Puissant de respecter et de glorifier la religion islamique, de défendre la Constitution, de veiller à la continuité de l’Etat, de réunir les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et de l’ordre constitutionnel, d’œuvrer au renforcement du processus démocratique, de respecter le libre choix du peuple, ainsi que les institutions et lois de la République, de préserver l’intégrité du territoire national, l’unité du peuple et de la nation, de protéger les libertés et les droits fondamentaux de l’homme et du citoyen, de travailler sans relâche au développement et à la prospérité du peuple et d’œuvrer, de toutes mes forces, à la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde. Dieu en est témoin. »