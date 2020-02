L'apparition du premier cas de coronavirus covid-21 en Algérie, annoncée par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hopitalière, a accéléré les mesures préventives et la mise en place des dispositifs au niveau de l'ensemble des établissements sanitaires de la wilaya de Bouira. Dans l'immédiat et pour parer à toute éventualité, des chambres d'isolement sont prévues au niveau de chacun des cinq établissementspublics hospitaliers que compte la wilaya. Le patient nécessite une prise en charge individuelle, dans un parcours de soins spécifique: il est soumis à l'isolement, dans une chambre, au sein d'un service de maladies infectieuses ou de réanimation, au sein d'un établissement de santé disposant de capacités de diagnostics virologiques.

La chambre a une particularité: elle est appelée «chambre à pression positive», son air n'est pas recyclé dans le reste de l'établissement pour éviter toute propagation. Même si ces conditions de prise en charge ne sont pas toutes disponibles, les structures sanitaires réagiront en temps opportun et adapteront leurs moyens à ceux, dans l'éradication de ce virus. Un autre facteur naturel participera au freinage de la contagion. L'arrivée des grosses chaleurs est surtout une aubaine et selon les plus au courant du sujet, ce virus ne résiste pas aux températures élevées. Au niveau du centre de proximité situé à la cité Farachati, au chef-lieu de la wilaya, une permanence épidémiologique est ouverte, en plus d'un service d'urgence qui ouvrira quotidiennement. La totalité des structures de proximité est mise en alerte, avec obligation d'informer la direction de wilaya au moindre cas suspect. En marge de ces mesures, la direction de la santé invite les citoyens à suivre les mesures d'hygiène et les recommandations préventives. On recommande aux citoyens d'éviter les lieux des grands rassemblements que sont les marchés, les stades, les cafés... Au niveau des établissements scolaires, une séance de recommandations à appliquer en tout temps pour se prémunir des dangers a été dispensée aux écoles des écoles primaires surtout. Comme un malheur n'arrive jamais seul, hier les bavettes protectrices étaient introuvables dans la majorité des pharmacies de la wilaya. En cas de suspicion, un examen clinique sera établi dans un espace dédié par le personnel protégé. Il pratiquera un test systématique par prélèvement nasal avec un écouvillon, ainsi qu'un prélèvement sanguin. Le patient peut aussi avoir, selon ses symptômes, un prélèvement des voies basses respiratoires (salive) ou de selles, en cas de diarrhée. Quelques heures après - moins de 4 heures - le résultat est connu. Parce que le coronavirus fait partie de la famille des grippes, il ressemble à une forte pneumonie ou à un début de grippe. Après un temps d'incubation estimé en moyenne à 14 jours, les symptômes sont une fièvre supérieure ou égale à 38°, des douleurs musculaires associées à des troubles respiratoires comme la toux, une sensation d'oppression ou de douleur thoracique, avec parfois un essoufflement. Peuvent apparaître dans certains cas: vertiges, vomissements, diarrhée. Ces symptômes peuvent entraîner, pour les plus fragiles (personnes âgées, personnes déjà malades) un syndrome respiratoire aigu sévère et conduire au décès du patient. La période est propice aux grippes saisonnières qui sont autrement plus dangereuses que ce virus, si elles ne sont pas bien prises en charge. En attendant de voir plus clair et sans céder à la panique, il est utile de savoir quoi faire pour se prémunir. Il faut se laver souvent les mains, avec un gel hydro-alcoolique, porter un masque si on tousse. Il faut aussi contrôler sa température et surveiller l'apparition de symptômes d'infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés respiratoires,...). Signalons pour conclure, que cinq cas de grippe aviaire ont été détectés à Lakhdaria, Bouira et à Aïn Bessem. Les cinq patients sont pris en charge au niveau de ces structures publiques.