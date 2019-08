La parenthèse de l’Aïd El Adha fermée, c’est aujourd’hui que l’Instance nationale de dialogue et de médiation entamera les premiers contacts. En effet, des invitations ont été adressées à des personnalités pour figurer dans la liste du comité des sages, apprend-on de bonnes sources. La journée de samedi prochain a été fixée pour installer ledit comité, annoncé par Karim Younès lors de la première déclaration à la presse après le première réunion du Panel. Avec la désignation des membres du comité des sages, quelques jours après les différentes commissions, c’est l’architecture de l’Instance nationale de dialogue et de médiation qui se met en place. Ceci donnera au processus politique adoubé par le président de l’Etat, l’armée et une partie de la scène partisane, une interface plurielle, de par la diversité des profils qui la composent, efficace à travers la rationalité de sa démarche et de son discours et médiane entre le pouvoir et l’opposition, de par l’absence de toute ambition politique, à part celle d’organiser une présidentielle crédible.

Karim Younès, qui tente de réunir toutes ces «qualités» depuis l’entame de sa mission, sait parfaitement la difficulté de réunir un consensus dans un contexte assez tendu où l’option d’une élection dans les délais les plus proches est systématiquement combattue dans la rue par des courants partisans qui militent pour une remise à plat de tout l’édifice institutionnel du pays. Ces forces qui vont chercher leurs arguments dans l’épisode, quelque peu flou, des mesures d’apaisement non satisfaites, perdent déjà une manche après la relaxe pure et simple d’un manifestant jugé pour port de l’emblème amazigh.

La décision du tribunal de Annaba apporte de l’eau au moulin de Karim Younès qui disait lors de sa dernière conférence de presse, tenir à la satisfaction des préalables et confirme, il faut bien en convenir, l’indépendance de la justice soulignée par le chef d’état-major. C’est là, une première victoire à mettre à l’actif du Panel qui verra son image certainement embellie auprès de l’opinion nationale, à mesure que des procès de manifestants débouchent sur des libérations de prévenus.

Mais il serait naïf de penser que pareille perspective soit l’épilogue du feuilleton des préalables, actuellement principal «arme» entre les mains des détracteurs de Karim Younès et de ses camarades.

La bataille de la crédibilité est encore loin d’être gagnée, mais il est cependant clair que le Panel n’est pas perçu comme un ovni politique. C’est bel et bien un acteur de plein droit dans la mosaïque politico-citoyenne et son impact sur le développement de la situation prendra certainement de l’ampleur à mesure qu’il se fera connaître par les Algériens.

L’ensemble des personnes qui animeront ces différentes actions sur le terrain auront certes la lourde mission de convaincre des citoyens sceptiques, mais partiront sur des préjugés positifs, compte tenu de leurs parcours personnels. C’est en tout cas, le premier atout de l’Instance, dont les membres n’auront aucune possibilité de figurer sur des plans futurs du pouvoir ou de l’opposition et sont volontaires, puisqu’ils ne percevront aucun centime pour le travail qu’ils feront pour le succès du dialogue. Il est vrai que l’expérience de Smaïl Lalmas était traumatisante pour l’homme, mais elle servira aux autres pour se préparer à la dureté des politiques.

Cela étant, il est entendu que la mission de tous les membres de l’Instance nationale de dialogue et de médiation ne sera, certainement pas, de tout repos, bien au contraire. Les jours qui viennent seront très difficiles à négocier.

Même si Karim Younès parle d’enthousiasme parmi les personnalités contactées, et même si le Panel commence déjà à remporter ses premières victoires sur les mesures d’apaisement, les pesanteurs demeurent encore intactes et l’espoir d’un consensus est illusoire à voir la violence de certaines réactions et surtout, l’idéologisation ostentatoire, dont usent de plus en plus de politiques dans le discours et au niveau des mobilisations des vendredis.La tâche est on ne peut plus complexe et il faudra réussir la gageure d’amener un maximum d’Algériens à accepter un deal que pas mal d’acteurs partisans ont d’ores et déjà rejeté.