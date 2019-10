Dans une déclaration qu’elles ont rendue publique hier, plusieurs personnalités politiques et universitaires dont Ahmed Taleb Ibrahimi, Ali Yahia Abdenour, Ahmed Benbitour, Abdelaziz Rahabi, Nacer Djabi et Mohamed Arezki Ferrad, se sont exprimées sur la situation politique que traverse actuellement le pays. Dans ce document, les signataires ont particulièrement insisté sur l’élection présidentielle du 12 décembre prochain. Ils relèvent, à ce propos, que « la majorité du peuple ne rejette pas de façon absolue l’élection présidentielle ». Cependant, pour faire de cette échéance électorale un rendez-vous réussi et consensuel, les signataires de cette déclaration affirment qu’il appartient aux autorités en place de prendre des mesures d’apaisement « pour réunir les conditions nécessaires au déroulement libre et transparent du prochain scrutin ». Parmi ces mesures phares on cite, entre autres, « la satisfaction des revendications relatives au départ des symboles du régime, le démantèlement des réseaux de la corruption sous toutes ses formes, la libération immédiate et sans condition des détenus d’opinion: jeunes et moins jeunes, étudiants et activistes du Hirak et la levée de toute entrave à l’action politique, et à la liberté d’expression dans tous les médias.

Ces hommes politiques et ces universitaires ne vont pas par quatre chemins pour revendiquer le plein exercice de droits contenus dans la Constitution. Comment est-ce possible d’interdire aux citoyens de jouir de leurs droits constitutionnels ? Or, ne sont-ils pas en contradiction quand ils demandent le départ des figures de l’ancien régime, comme le Premier ministre, qui ne doit sa présence que par la force de cette même Constitution ?

Mais cela n’enlève rien à la pertinence de cette sortie médiatique perçue par certains observateurs comme une offre de dialogue.

Pour ne pas rater le virage électoral crucial, le même document ajoute que « nous ne pouvons concevoir la prochaine échéance présidentielle que comme le couronnement d’un dialogue aboutissant à un consensus ». Autant ils se sont montrés exigeants dans leur revendication envers le pouvoir pour ouvrir la voie à une solution politique durable, autant ils ont invité toutes les tendances du Hirak à plus de retenue et de vigilance « afin d’éviter tout slogan attentatoire aux personnes et aux institutions, et d’exclure tout ce qui constitue une source de fitna ou de haine préjudiciables à l’unité nationale ».

Des propos qui rapprochent, qui invitent à la modération, parce que l’Algérie a besoin de l’apport de tous ses enfants pour élaborer une vision commune pour le « départ d’une vie politique nouvelle dans le cadre d’une unité nationale renforcée par sa diversité politique et culturelle ».

Ainsi, les dix-huit personnalités signataires de cette déclaration ne se contentent pas de dresser des constats ou de formuler des revendications. Elles invitent aussi bien le pouvoir que le Hirak à une posture de sagesse et réalisme « pour ne pas être « en porte-à-faux avec l’aspiration du peuple au changement pacifique ».

Ahmed Taleb Ibrahimi et les autres signataires de ce document affichent un optimisme quant à la possibilité d’une solution politique sans grands dégâts pour le pays. « Nous continuerons d’espérer en la possibilité de parvenir à la solution de la crise politique actuelle », attestent-ils saluant « le degré élevé de conscience des manifestants pour leur pacifisme qui, par sa qualité d’acquis civilisationnel, soulève l’admiration de par le monde ».

Il convient enfin de noter que depuis ces huit derniers mois, des personnalités comme Ahmed Taleb Ibrahimi, Ali Yahia Abdenour et d’autres ont déjà eu à donner leur avis sur la situation politique du pays à travers des déclarations rendues publiques. Elles en sont à la troisième depuis le début du Mouvement populaire du 22 février dernier.