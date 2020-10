«50 jeunes femmes à la recherche d'emploi ont participé au programme de mentorat de l'ambassade des États-Unis», a annoncé un communiqué transmis à notre rédaction par la représentation diplomatique américaine. Cette initiative, qui a pour objectif de promouvoir l'inclusion des femmes et des jeunes dans la politique, la société et l'économie en tant que priorité mondiale, a été possible grâce à la collaboration de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Alger, avec World Learning, a-t-on souligné. En cette circonstance, «une cérémonie de remise de certificats au profit des participantes au programme de mentorat Bawsala et ce le 26 septembre à Oran et le 3 octobre à Alger a été organisé à Oran».

Le communiqué de l'ambassade des USA ajoute dans sa correspondance que «cette année le programme a mis en relation 50 jeunes femmes à la recherche d'emploi avec 10 mentors femmes, leaders dans leurs domaines tels que le génie pétrolier, l'informatique et l'électronique dans le but de développer les compétences générales des participantes, de les aider à construire leur réseau professionnel et de les former afin de réussir leur processus de candidature (à des postes d'emploi)».

La cérémonie de remise de diplômes a été présidée par «le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis, Gautam Rana» qui ne manquera pas de saluer le dévouement des participants de cette année».

Le chargé d'affaires de l'ambassade a déclaré à cette occasion: «Lorsque cette occasion s'est présentée, vous avez saisi le moment.

Vous avez investi votre temps et votre énergie, vous avez fait preuve de dynamisme et de motivation et vous vous êtes sacrifiées pour investir dans votre avenir. Vous êtes propriétaires de ce succès et je vous exprime mes sincères félicitations.» L'ambassade a indiqué dans son communiqué avoir «pris en charge tous les frais du programme qui s'est étalé sur une période de 10 mois, comme elle l'avait fait pour le lancement du programme en 2019», précisant que «cette année, le programme a été élargi pour inclure des participantes des wilayas d'Alger et d'Oran». Le programme de mentorat Bawsala, explique encore la même source «est l'un des nombreux programmes parrainés par le département d'État américain pour promouvoir l'inclusion des femmes et des jeunes dans la politique, la société et l'économie en tant que priorité mondiale». Elle a souligné également que «la santé et la sécurité des participants à nos programmes demeurent notre priorité absolue.

Une grande partie du programme a été dispensée virtuellement et l'ambassade des États-Unis a imposé des mesures strictes de distanciation sociale et exigé des masques, des espaces de réunion bien ventilés et fourni des désinfectants pour les mains lors des cérémonies de clôture». Ceci entre dans le cadre de la prévention contre la propagation du virus Covid-19.