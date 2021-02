Une année vient de s'écouler depuis que le président de la République a officiellement confié à Karim Younès, la sensible et noble mission de médiateur de la République, avec le statut de ministre d'Etat. Un exercice difficile, périlleux, mais qui a permis à l'ancien président de l'APN de sentir les vibrations d'une société mise à rude épreuve par un faisceau de crises. Une année d'écoute, une année dans l'enfer de la médiation. À la question: «comment va l'Algérie?» il répond serein: «l'électrocardiogramme est en dents de scie». Cela signifie que la société vit toujours car un électrocardiogramme plat veut dire que le coeur ne bat plus, qu'il est mort. Il remettra ce diagnostic, comme le prévoit la réglementation, dans un rapport détaillé, au président de la République, au terme de cette première année d'activité. Avec des moyens très modestes, le médiateur s'est attelé à la tâche lui, ses collaborateurs, aussi bien au niveau central que les délégués locaux, au service du citoyen, à son écoute afin de faciliter ses démarches et la résolution de ses problèmes avec l'administration. De ce point de vue, il faut reconnaître qu'il a été le ministre le plus actif sur le terrain. Voilà qui va déranger bien des ministres dans leur confort, à l'ombre du coronavirus. Qu'à cela ne tienne! Karim Younès est satisfait, surtout des disponibilités affichées par plusieurs responsables dans différents secteurs qui ont manifesté leur disponibilité à coopérer avec l'institution de médiation. C'est dire que lorsqu'il y a la volonté, la majorité des problèmes trouve rapidement le dénouement et le citoyen reprend confiance. Cependant tout n'est pas rose. Sans anesthésie, Karim Younès recouvre la plaie dont souffre la République, car malheureusement, cette tendance n'est pas générale et «les premières constatations montrent aussi des lenteurs inacceptables dans le traitement des dossiers administratifs, qui persistent même après l'intervention de la médiation». Il remue le couteau dans la même plaie. «Cette situation nous laisse penser, dans certains cas, à une volonté délibérée d'entraver la démarche de rénovation du système de gouvernance voulue par Monsieur le président de la République, pour répondre aux revendications légitimes de la population, exprimées pacifiquement à travers le mouvement citoyen du 22 février 2019.» Il relève aussi qu'à des niveaux élevés de la hiérarchie «subsistent encore des esprits gelés, sectaires qui tentent toujours de nuire» à la volonté du président. Graves constatations au point où même les projets du président se trouvent menacés par cette machine destructrice d'une administration dévoyée. Le médiateur de la République est arrivé à cette conclusion que la bureaucratie a totalement gangrené l'administration algérienne. «Elle constitue à la fois l'une des raisons de l'agressivité qui caractérise le comportement des citoyens et la source principale de la corruption qui est devenue un véritable fléau social.» Nous sommes face à un fléau qui mine la République exactement comme l'a été le terrorisme. Aussi, faut-il lui réserver une réponse comme à tous les Algériens, à tous les niveaux de responsabilité, et de toutes les tendances politiques et idéologiques. Une année de travail acharné s'est soldée par l'organisation d'une Conférence nationale, par le traitement effectif d'un nombre considérable de dossiers, d'audiences accordées et des visites enrichissantes, à l'intérieur du pays. Ereintant le travail qui ne se voit pas. Le soir quand Karim Younès rentre chez lui complètement lessivé, il grommelle que c'est la dernière fois. Le lendemain, il cède à l'appel de la République, car il n'a plus le choix et c'est dans ce choix obligé que sa douleur réside. Ainsi va l'Algérie.