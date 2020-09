Les Algériens iront-ils voter au référendum sur l'adoption du projet de révision constitutionnelle? Réponse le 1er Novembre prochain. Derrière la question, le scénario pessimiste, mais probable, s'est en effet érigé, notamment avec les mauvaises expériences mondiales, où le virus a perturbé le déroulement du vote. Soucieuse de mener à bien son opération qui débarque «sur fond de prudence sanitaire», l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie) vient par la voix de son président, d'annoncer, avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour «rassurer» le corps électoral algérien, composé de plus de 24 millions de votants. Pour «concocter» le plan d'organisation du scrutin «le plus sûr» pour neutraliser le virus dans les bureaux de vote, rien n'a été laissé au hasard,

puisqu'à un peu plus d'un mois, de la date du rendez-vous, son président, Mohamed qui s'est dit «prêt à accomplir sa mission dans les délais impartis», a sollicité l'aide du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, qui est de surcroît, le premier responsable du Comité scientifique pour le suivi de l'épidémie du coronavirus en Algérie. Hier, les deux responsables se sont rencontrés au Centre international des conférences (CIC) pour la signature d'un protocole sanitaire spécial à l'organisation du référendum sur l'adoption de l'avant-projet de la future Loi fondamentale du pays. Dans son discours prononcé, hier, à cette occasion, le président de l'Anie a affirmé que «les mesures prises dans ledit protocole visent justement à assurer la sécurité des 24 millions d'électeurs potentiels.» Poursuivant, Charfi a souligné que «nous allons nous préparer à un plus grand pourcentage de participation, pour veiller à assurer la sécurité et la santé des votants». Cela, avant d'ajouter que «le rendez-vous demeure un grand défi au vu du nombre important du corps électoral». Le président de l'Anie a également souligné que «la coopération entre l'instance qu'il dirige et le département de la santé est un indice de la maturité des institutions algériennes et des efforts qu'elles déploient dans le cadre de l'Algérie nouvelle», ceci avant d'ajouter que «la date du 1er novembre, leur impose une lourde responsabilité, en tant qu'autorité électorale indépendante pour la tenue du référendum populaire.»

Ceci veut dire que le chantier qui l'attend est colossal.

En quête d'instaurer un climat de confiance attendu par les Algériens, qui réclament la révision de l'actuelle Loi fondamentale du pays, retouchée à maintes reprises et retaillée «sur mesure» pour l'ex-chef de l'Etat, déchu après 20 ans de règne, Charfi a assuré que «l'Etat fournira tous les moyens pour la réussite de ce rendez-vous». Comme attendu, le président de l'Anie n'a pas manqué l'occasion d'appeler les citoyens à participer massivement au référendum, en argumentant que ce rendez-vous est la clé de la porte vers l'avenir».

Dans ce sillage, l'intervenant a également souligné la nécessité de relever le plafond de contrôle de l'événement, d'autant plus que l'Anie, qu'il préside, a désormais une expérience suffisante, qu'elle a

tiré edes élections du 12 décembre dernier», ajoutant que toutes les institutions de l'Etat sont prêtes à assurer l'avancement du processus à tous les niveaux».

Apportant de l'eau au moulin de Charfi, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a révélé que «le protocole sanitaire comprend de nombreux aspects sanitaires préoccupants pour les électeurs». Cela avant de marteler que le Comité scientifique qu'il préside, «possède une expérience professionnelle acquise par le travail quotidien mené sur le terrain». Poursuivant, d'un ton rassurant, le premier responsable du secteur de la santé a révélé que les spécialistes avaient également prévu de concocter un protocole de réserv, dans le cas où le nombre de contamination repartirait à la hausse, à la veille du référendum.