C'est avec beaucoup d'affliction et de peine, que nous, famille de Krim Belkacem, apprenons le décès de feu commandant Lakhdar Bouregaâ.

En cette douloureuse circonstance, la famille de Krim Belkacem se joint à la famille Bouregaâ lui présentant ses sincères condoléances priant Allah Le Tout-Puisant d'accueillir le défunt en Son Vaste Paradis

Grand militant de la guerre pour la Libération nationale et militant infatigable des droits de l'homme et des libertés démocratiques. Pour toutes ces nobles causes, feu commandant Bouregaâ a consenti, au péril de sa vie, d'immenses sacrifices.À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons. La famille de Krim Belkacem