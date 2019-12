Les Algériens ayant très nettement gagné en maturité politique et en conscience citoyenne peuvent aujourd’hui s’enorgueillir. Ils prennent leur destin en main et imposent, non seulement, le changement mais plus profond encore, la rupture. Cette rupture se concrétise, avant même la tenue de l’élection présidentielle d’aujourd’hui, sur plusieurs plans.

D’abord sur le plan de la gouvernance. Le mandat du futur président élu ne sera renouvelable que pour une seule fois, ce qui découle, à la fois, d’une revendication populaire et d’un engagement de la part des cinq candidats. Ainsi, il n’y aura plus de président à vie comme cela a été le cas depuis l’indépendance, une si longue période tout au long de laquelle l’on avait souffert du culte de la personnalité voire du zaïmisme. Pour preuve, dès l’annonce de la candidature de Abdelaziz Bouteflika pour un cinquième mandat, alors qu’il n’était même pas en mesure de gouverner, des manifestations d’une ampleur inédite plus connues par « Hirak populaire », ont lieu dans les principales villes d’Algérie et dans des pays où l’émigration algérienne est significative, pour s’opposer à cette cinquième candidature.

Dans le même ordre d’idées, le candidat à la magistrature suprême n’est plus soumis à la condition de justifier de sa participation à la guerre de Libération nationale. Ce qui annonce le début de la fin de la génération des anciens moudjahidine comme seuls dirigeants du pays et signe en revanche l’arrivée au pouvoir d’une nouvelle génération aussi novembriste que la précédente, mais qui a acquis sa maîtrise et son expérience dans les universités et non pas dans les maquis. Pour illustrer cela, pratiquement trois des cinq candidats font partie de la génération post-indépendance. Ainsi, les gouvernants de demain de pourront plus puiser dans le leurre de « la légitimité révolutionnaire » pour se maintenir au pouvoir mais dans leurs réalisations et dans le respect de leurs engagements vis-à-vis des électeurs.Sur un autre plan, cette rupture se caractérise par cette harmonie et cohésion plus que jamais scellées entre le peuple et l’Armée, en plaçant l’intérêt de l’Etat avant tout. Celle-ci, s’est, en effet, jointe à la volonté populaire et a, par le biais de son chef d’état-major et vice-ministre de la Défense, Ahmed Gaïd Salah, demande l’application de l’article 102 de la Constitution prévoyant l’empêchement du président de la République de se porter candidat à sa propre réélection.

La logique de la rupture poursuit son cours, puisque face au défi , l’organisation d’une élection présidentielle, étant la voie de sortie de crise, dans un contexte de perte de confiance généralisée en les institutions de l’Etat. Ce n’est plus l’administration qui en a la charge mais c’est désormais une instance indépendante comme recommandée par le panel de dialogue. C’est ainsi qu’il a été procédé à la mise en place de l’Autorité nationale indépendante des élections. Celle-ci, à son tour, rompt avec les pratiques d’antan. Elle assainit le Fichier national des électeurs pour parer aux tentatives de fraude. Elle initie une démarche visant la régularité du scrutin et, par-là même, la moralisation de la vie politique, en instaurant une charte dédiée à cela. Elle assure même des formations à toutes les catégories d’intervenants dans le processus électoral. Et pas seulement, puisqu’elle annonce la suppression des parrainages des élus au profit des candidats, et exigence de ceux-ci, pour la première fois, d’être diplômés de l’université.

Autres actes de démarcation par rapport aux scrutins précédents, la nouvelle conduite des associations de masse qui ne soutiennent plus aucun candidat. C’est le cas de l’Organisation nationale des moudjahidine, formation influente de vétérans de la guerre d’indépendance, qui déplore que le Hirak n’ait pas présenté son propre candidat. Idem pour l’Union nationale des paysans algériens, forte de 4 millions d’adhérents, ainsi que pour l’Union générale des travailleurs algériens, principale organisation syndicale du pays. Il en est de même pour les associations estudiantines.

Enfin, le plus important signe, à la fois, de rupture avec la vision unique et de démocratie, les manifestations des défenseurs et des opposants à la tenue de l’élection se poursuivent sans effusion de sang ni usage d’armes. Une leçon à l’international de l’Algérie d’aujourd’hui.