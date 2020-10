La célébration de l'heureux évènement du Mawlid Ennabawi de cette année en Algérie aura lieu le jeudi 29 octobre 2020. Comme à l'accoutumée des millions de musulmans algériens fêteront le Mawlid du dernier des prophètes (Qsssl) et le messager de Dieu à l'humanité, dans une semaine.

Les familles algériennes marquent cet évènement par la préparation d'un bon repas la veille. Cependant et contrairement aux années précédentes, c'est dans un cadre particulier que sera fêtée la naissance du Prophète Mohammed vu la crise sanitaire, et même une remontée dans les chiffres des cas contaminés. On va certainement constater l'absence des grandes réunions entre familles où chacun va se contenter d'un petit repas chez soi. Cela pour éviter au Covid-19 de se propager, penseront les plus conscients de la situation actuelle. Un autre constat est fait aussi cette année, les jeux de pétards et feux d'artifice s'annoncent timides comparé aux années précédentes. Cela est dû certainement aux nombreuses opérations de saisies des forces de sécurité tous corps confondus.

En effet, les produits pyrotechniques (prohibés) ont fait leur apparition sur les étals et les marchés des grands centres urbains. Bien qu'ils soient interdits en Algérie depuis... 1963, les pétards et jeux pyrotechniques sont proposés aux citoyens chaque année, à cette occasion. Néanmoins, dans le cadre de la lutte contre ce phénomène qui n'est pas sans conséquences, puisque des milliers de personnes sont chaque année conduits aux urgences, les forces de sécurité ont réussi à opérer plusieurs saisies à l'exemple de Constantine. En effet, lors d'un contrôle de routine la police a saisi à la Cité Fadéla Saâdane, 17 170 unités de différents types et tailles. La marchandise était à bord d'un véhicule de marque Suzuki ayant à son bord quatre personnes.

La fouille du véhicule a permis aux policiers de découvrir et de saisir cette importante quantité. À Oran également, des quantités importantes de pétards et de jeux pyrotechniques, en provenance de la contrebande ont été saisis par les services de police, au courant de ce mois. Quelque 6385 unités de pétards et de jeux pyrotechniques ont été récupérées lors d'opérations distinctes effectuées par les éléments de police de la brigade d'hygiène relevant de la sûreté de wilaya. À ce même sujet et à Annaba, les activités illicites d'introduction de produits pyrotechniques ont fait leur apparition, les services des douanes de Annaba, en coordination avec la Gendarmerie et la Sûreté nationales, ont intercepté une quantité considérable de produits pyrotechniques constitués de pétards et de feux d'artifice de divers types et tailles.

Cette quantité estimée à 60 649 unités, était chargée à bord d'une voiture de marque Dacia. Cette saisie intervient moins de 24 heures après une autre opérée par la BRI de la sûreté de wilaya de, qui avait interpellé quatre personnes âgées de 25 à 32 ans avec la saisie d'une quantité importante de produits pyrotechniques estimée à 87 755 unités de différents types et tailles. Deux véhicules transportant la marchandise ont été également saisis.