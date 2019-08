Jusqu’à hier, Constantine vivait sous la menace des flammes, heureusement maîtrisées après d’intenses efforts par les services de la Protection civile. Ces derniers ont pu venir à bout d’un sinistre ravageur qui s’est déclenché au niveau de la forêt de Chattaba, mais aussi à Aïn Abid, Hamma Bouziane et Ibn Ziad.

Les flammes ont consumé, au niveau de ces trois communes, 95 arbres et près de 80 hectares d’herbes de toutes sortes. Les feux destructeurs avaient pris en otage la ville depuis le 1er août, une partie de la forêt de Djebel El Ouahch a été ravagée par le sinistre, en provoquant une folle frayeur au sein des habitants qui auront vécu l’enfer jusqu’à avant-hier.

La chaleur suffocante a atteint les 50°C. Ce qui a forcé les services de la Protection civile à faire appel à des unités supplémentaires depuis la wilaya d’Oum El Bouaghi, deux hélicoptères, 26 camions citernes, six véhicules à usage communicatif, trois bus, trois ambulances. Pour cette opération qui a été supervisée par le directeur de la Protection civile, il a fallu mobiliser, trois commandants, 24 officiers, 14 sous-officiers et 139 pompiers. C’est dire que ce sont toutes les unités de la Protection civile qui ont pris part à cette opération pour venir à bout du gigantesque sinistre, aidés par les agents de la Conservation des forêts et des éléments de l’Armée nationale populaire.

Pour sa part, la wilaya ne manquera pas de mobiliser d’autres moyens de la Séaco et des APC, indique un communiqué de la wilaya, en mobilisant 15 au-tres camions-citernes. L’énorme feu s’est déclenché jeudi matin, à Djebel El Ouahch, plus exactement à Kaf Lakhal, mais pas seulement, puisque d’autres zones avaient été prises dans les griffes des flammes. Aidés par le vent, le feu s’est vite propagé menaçant même les habitants. Malgré les moyens draconiens utilisés par les services de la Protection civile qui est sur le qui-vive, ces interventions n’auront pas suffi. Fort heureusement, l’assistance des pompiers a été vite déclenchée.

Les flammes gigantesques qui encerclaient les familles étaient visibles à des kilomètres, notamment sur les hauteurs de la ville et vers le contournement du tunnel de l’autoroute Est-Ouest qui avait été fermé à la circulation durant l’opération d’extinction du feu. Plus de 80 interventions ont été enregistrées par les services de la Protection civile au courant de ces dernières 48 heures, pour éteindre des incendies. Selon un bilan provisoire concernant l’opération de Djebel El Ouahch, plus de 60 ha de broussailles et d’eucalyptus ont été ravagés, notent les mêmes services, l’intensité du feu n’était pas tout à fait maîtrisée samedi matin. 360 hectares, dont des arbres et des herbes ont été ravagés. Depuis le début des sinistres, Constantine aura enregistré la perte de plus de 1 000 ha concernant plusieurs régions. Pourtant contre les incendies qui surviennent durant la période estivale, les sapeurs-pompiers ont depuis le mois de mai dernier entamé plusieurs campagnes de sensibilisation, du moins pour limiter les feux de forêt. Il s’agit d’un travail de proximité pour que le citoyen puisse prendre connaissance des dangers des feux de forêt.

L’objectif de ces campagnes intervient d’abord dans un cadre d’une action préventive visant la réduction du risque et des dégâts occasionnés, ensuite de donner à quiconque une information sur le comportement et la conduite à tenir avant, pendant et après le sinistre. Mais rien de ce qui est fait n’est respecté, semble-t-il, selon la Protection civile qui mentionne sur ses communiqués que les consignes et les actions de prévention n’ont pas été prises en considération. Résultat : chaque année, particulièrement en été, des centaines d’hectares de forêt sont ravagés par les feux causant d’énormes dégâts au patrimoine forestier et à la biodiversité.