Constantine l’une des villes les plus importantes de l’Algérie, a connu un recul pratiquement dans tous les domaines depuis un certain temps. A l’image des autres villes du pays, Constantine a subi des revers et un laisser aller. Son premier responsable a hérité d’un lourd dossier dans la gestion des phénomènes qui mettent la ville sous pression. Il s’agit entre autres des routes impraticables, des trottoirs défoncés et souvent inexistants, des multiples fuites d’eau, de l’éclatement des conduites d’eaux usées mais aussi et cela devient insoutenable les dépôts inopportuns d’ordures ménagères qui décorent les ordures des trottoirs.

Et aussi remarquable le manque de civisme du citoyen qui a décidé de ranger au fond du tiroir sa bonne éducation, mais aussi l’absence des APC qui n’agissent pas en fonction des besoins. C’est sous l’effet donc de plusieurs facteurs que Constantine croule sous les ordures. Un constat amer qui ne peut plus durer et que les responsables ne peuvent non plus occulter. Cela dit, il n’est cependant pas décent de nier les efforts déployés par les services concernés en matière d’assainissement. Malheureusement, aucune évolution notable n’a été remarquée et les ordures ménagères sont toujours déversées dans l’anarchie totale.

Mais. Il faut dire aussi que les services concernés ne respectent aucunement les points et les heures de leur ramassage en l’absence d’une véritable contribution du citoyen. Il s’agit en vérité d’une catastrophe écologique et une menace sur la santé publique, la saleté devenant de plus en plus maîtresse des lieux. Les décharges sauvages sont répandues un peu partout, les bennes à ordures débordent de toutes parts, les déchets ménagers pourrissent, dégageant des odeurs nauséabondes. Une véritable catastrophe écologique et environnementale à ciel ouvert est malheureusement aux portes de chaque ville de notre pays.

La sonnette d’alarme est pourtant lancée depuis des années, notamment sur les risques et menaces sur la santé publique. A qui faut-il s’adresser ? Comment sensibiliser le citoyen et le forcer à prendre conscience de ses actes ? Qui est réellement responsables ? Pourtant, la propreté d’une ville reflète en réalité l’image de ses occupants. La gestion relevant de la responsabilité des élus, le citoyen était aussi censé faire l’effort personnel en matière de civisme.