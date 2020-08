Le comédien et humoriste Bachir Benmohamed, plus connu sous le sobriquet de «Ammi Bachir» est décédé,hier, à l'âge de 85 ans à son domicile situé à la cité Filali à Constantine, a-t-on appris auprès de la direction locale de la culture. Le défunt avait participé à plusieurs séries télévisées, entre autres, «Aâssab wa Awtar», «Ness Mleh City», «Ya Amer ya Nessi», ainsi que les deux films «Kahla wa baydha» et «Rih tour», campant avec humour le rôle du père à «la traditionnelle», le supporter débordant d'énergie et le voisin toujours sur le qui-vive.

Le défunt sera inhumé cet après-midi au cimetière principal de Constantine.