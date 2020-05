Depuis mars dernier, aussi bien les autorités civiles que militaires contribuent considérablement par des moyens humains et matériels à freiner la propagation du Covid-19, cela avec les efforts gigantesques de la sûreté de la wilaya. Néanmoins, certains citoyens, comme l'a constaté le chef de l'exécutif et premier responsable de la capitale de l'Est, Ahmed Sassi Abdelhafidh restent indisciplinés par leur comportement en refusant d'appliquer les consignes sanitaires. Le contexte engendre des conséquences décevantes. En effet, Constantine a enregistré le premier jour de l'Aïd 28 nouveaux cas de Covid-19 portant ainsi le chiffre des personnes contaminées à 418 avec 19 décès. Un record inquiétant, notamment des efforts colossaux que les autorités fournissent. Durant ce premier jour de l'Aïd la police a poursuivi son opération de distribution de bavettes à la nouvelle ville Ali Mendjeli, alors que la veille déjà, cette démarche a eu lieu dans d'autres communes dont Constantine. Pour sa part, le wali ne manquera pas de déclarer lors d'une sortie qui le mènera au CHU, hôpital de la cité El Bir et celui de Didouche Mourad que pas moins de 200 000 bavettes ont été distribuées en plus des 85 000 distribuées auparavant. Par la même occasion et tout en rendant hommage aux staff médical dans toute sa composante au niveau des trois établissements hospitaliers, le wali annonce que l'hôpital Didouche Mourad a fourni d'énormes efforts, étant le dernier à avoir été approché pour des cas vu le nombre qui augmente, son staff a réussi à s'y adapter en un temps record et aujourd'hui sur les 92 cas admis, 37 ont quitté l'établissement en bonne santé.