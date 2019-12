Bien des larmes ont été versées, avant-hier, lors d’une veillée funèbre suite à la disparition du général de corps d’armée, chef d’état- major et vice-ministre de la Défense, organisée par la Fédération locale des associations du mouvement associatif présidé par Hakim Lafouala, avec le Club des conservateurs du pays (homet el watan), représenté par Mourad Mazar à Constantine. L’événement qui a eu lieu au centre culturel Ben Badis, a réuni un nombre important de participants et intervient après celui organisé par des associations de plusieurs quartiers dont Oued El Had et Djanane Zitoune. Les intervenants ont rendu un vibrant hommage à celui qui a su préserver le pays et préservé la vie des Algériens, malgré les injures et les critiques. Prenant la parole, Mourad Mazar se dit bouleversé et tous les mots du monde ne peuvent traduire toute la peine et le chagrin laissés par ce héros. Mourad Mazar qui a été l’un des plus proches de ce grand et vaillant homme ne manquera pas de confier à l’assistance nombreuse et les médias présents que le défunt « contrairement aux dires de certains, n’inventait pas chaque 72 heures un discours, mais répondait aux préoccupations du peuple ». Le conférencier tout en remerciant Ahmed Gaïd Salah pour ses positions courageuses enchaîne « ce héros que nous pleurons aujourd’hui était entouré de braves soldats mobilisés pour le pays. Il était informé de toutes les critiques exprimées dans la rue et dans les réseaux sociaux et chaque discours prononcé répondait à ces critiques ». Ahmed Gaïd Salah dont on témoigne sans réserve la bravoure et l’honneur, diront des intervenants, à bâtir deux mosquées, l’une à Aïn Yakout, lieu de sa naissance, et une autre à Annaba. Un homme qui a milité jusqu’à son dernier souffle pour l’unité nationale, la souveraineté du pays et la sécurisation du territoire. Ce vibrant hommage ne sera certainement pas le dernier, puisque on prévoit d’autres veillées les jours à venir.