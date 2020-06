C'est aujourd'hui que le Comité d'experts chargé de la révision constitutionnelle entame l'examen des 1 200 propositions formulées à l'effet de la mouture de l'avant-projet de la Loi fondamentale. Mohamed Laâgab, chargé de mission à la présidence de la République, qui a fait cette déclaration, mercredi dernier sur les ondes de la Chaîne 1 de la Radio nationale, avait précisé que le Comité de Mohamed Laraba propose une mouture comprenant plus de 63% d'amendements avec 148 nouveaux articles, ce qui débouchera, selon lui, sur «une révision profonde et globale, voire radicale, notamment en ce qui concerne l'équilibre des pouvoirs». Il avait également indiqué que les propositions pour l'enrichissement du texte, ont porté dans leur majorité sur des aspects de fond «surtout ceux liés à l'équilibre des pouvoirs et aux prérogatives du président de la République». Remis au président de la République, le 24 mars dernier et dévoilé le 7 mai dernier, le projet de révision de la Constitution n'a pas suscité le débat souhaité en raison, notamment de la crise sanitaire qui a calfeutré la vie sociale et politique.

L'amorce du déconfinement entrouvre la porte au lancement d'un vrai débat sur la révision de la Constitution, un texte fondamental pour la construction de l'Algérie nouvelle garantissant le changement tant réclamé par le Hirak. Cependant, le temps presse car un calendrier semble avoir été établi afin de pouvoir maintenir l'organisation d'un référendum sur la révision de la Constitution avant la fin de l'année en cours, dans le respect de l'engagement pris par le président Tebboune. Cela semble être le cas à entendre le voeu exprimé par Mohamed Laâgab qui a déclaré: «Nous souhaitons que les réponses sur la mouture de la Constitution cessent de nous parvenir d'ici le 20 juin en cours pour permettre au Comité d'experts de formuler les propositions, et si possible, les soumettre au Parlement pour informer l'opinion publique de leur contenu après amendement et révision.»

Il reste moins d'une quinzaine de jours donc pour que toutes les propositions soient transmises. Or, ni les associations ni les syndicats, encore moins les partis politiques, n'ont eu l'occasion de débattre du brouillon de la Constitution avec leurs bases respectives. En plus du fait que le libre accès, via l'espace virtuel, au texte à enrichir n'a pas été prévu, les propositions formulées par les politiques n'ont également pas été rendues publiques par leurs auteurs. C'est dire que rien n'a été fait pour susciter un large débat dans la société. Mais autant les propositions d'enrichissement ne sont pas connues, autant celles qui seront rejetées ne le seront pas alors que peut-être que l'une d'elles aurait été largement adoptée par l'opinion publique. Le Comité d'experts ne se penchera donc pas sur toutes les propositions. Mohamed Laâgab avait déclaré que ce comité a déjà organisé et classé les amendements et avait même extrait «les idées nouvelles dignes d'enrichissement». De quoi s'agit-il réellement? C'est l'intervention du professeur Walid Laggoun, rapporteur du Comité des experts, invité, hier, par la Chaîne 3, qui va apporter un éclaircissement. Ce dernier va expliquer que le Comité d'experts reçoit quotidiennement des observations qui émanent des différentes couches de la société, «mais je dois préciser que nous avons travaillé sur un schéma précis. Par exemple pour l'organisation des pouvoirs nous avons travaillé sur le régime semi-présidentiel donc nous n'avons pas pris en compte les propositions portant sur un régime parlementaire. En ce qui concerne les libertés, toutes les propositions sont les bienvenues». Autrement dit, la nouvelle Constitution a été amendée, dès le début, dans l'esprit d'un régime semi-présidentiel. Cela n'est sûrement pas sans fondement bien évidemment, seulement, il semble bien que l'option adoptée n'a pas été très explicite pour tous, puisque des propositions pour l'instauration d'un régime parlementaire ont continué à parvenir. Pour le professeur Laggoun «nous sommes une démocratie naissante et nous n'avons pas les conditions sociopolitiques pour la mise en oeuvre d'un régime parlementaire.

Les régimes parlementaires sont des régimes où les partis sont absolument puissants et encadrent la société».

L'opinion exprimée par l'expert est peut être convaincante certes, mais certains trouveront toujours à redire. Tout autant que la proposition formulée par le parti de l'Union des forces démocratiques et sociales (Ufds) qui a appelé à élargir la composante du Comité d'experts pour compter aussi des compétences de formations politiques et de la société civile. C'est dire qu'accorder encore plus de temps à un chantier aussi important même si cela doit contrarier l'agenda politique, ne peut qu'être accepté, car il s'agit de trouver le consensus pour bâtir l'Algérie nouvelle.