Au premier front de l'action pour la réouverture des commerces et la reprise des activités des unités de production, l'Association nationale des commerçants et artisans l'Anca «s'est félicitée des décisions du Conseil des ministres relatives à l'examen des possibilités d'aides aux commerçants et artisans touchés par l'épidémie de coronavirus à l'instar de l'exonération fiscale, la prorogation du versement de l'allocation de 10000 DA jusqu'à la levée du confinement, et à l'examen avec les partenaires sociaux de la formule idoine pour la levée progressive du confinement pour certaines professions et activités commerciales». Une position qui semble favoriser les débats qui ont été abordés lors de la rencontre qui a réuni, mardi, en séance de travail urgente le ministre du Commerce, Kamel Rezig, et les responsables de l'Anca, dans le cadre des orientations données par le président de la République au ministre du Commerce, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, au sujet du suivi et de l'étude de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le secteur commercial en particulier et la vie économique en général, notamment «l'étude des moyens et des mesures préventives à même de permettre la réouverture de certains commerces à moindres risques, et ce, dans l'optique de se pencher sur la situation des travailleurs, qui ont été fortement impactés par les mesures de confinement, et après l'arrêt de leurs activités.Dans ce contexte, Benhazil avait indiqué que «la tutelle s'attelle à présent à l'examen des conditions notamment sanitaires de protection contre la pandémie de Covid-19, permettant une reprise progressive et sécurisée des activités économiques, dont celle de la grande distribution, des services et de vente au détail. Il s'agit d'aller vers un assouplissement partiel des mesures de confinement prises dans le cadre de la protection du

Covid-19. Cette réouverture concernera dans une première étape plusieurs activités, dont la restauration collective, les salons de coiffure et l'habillement». Dans ce sens, parmi ses propositions, l'Anca préconise de lever le confinement progressivement et libérer certaines activités, en observant un respect rigoureux des mesures de sécurité, de distanciation sociale et le port obligatoire du masque. à ce titre les propositions qui seront faites au ministre du Commerce.

à ce sujet l'Anca réitère son appel à l'adresse des citoyens à «respecter les mesures de prévention du Covid-19 liées notamment au port du masque et à la distanciation sociale, afin de protéger leur vie, assurer la continuité des activités commerciales et reprendre un train de vie normal».