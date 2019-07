Depuis le 1er-Novembre 1954, l’Armée nationale populaire digne héritière de l’Armée de libération nationale, a joué son rôle de matrice institutionnelle dans le cadre de ses missions et de ses prérogatives constitutionnelles pour préserver la nation des menaces contre toutes formes d’agressions de l’extérieur ou de l’intérieur du pays.

Elle a su déjouer les tentatives de déstabilisation et de division du pays par les tenants de l’extrémisme et du radicalisme. Aujourd’hui, dans le cadre du contexte de crise qui prévaut dans notre pays l’Armée nationale populaire demeure vigilante et assure sans ambages l’intégrité et la sécurité de l’ensemble du territoire, renforçant sans équivoque les revendications du peuple algérien. La coordination des Algériens de France soutient sans réserve les revendications du peuple algérien et réitère particulièrement son soutien à l’Armée nationale populaire.

Vive l’Algérie souveraine, indépendante et démocratique !

Dahmane Abderrahmane

Reda Maadi

