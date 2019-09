Le coup d’envoi de la nouvelle rentrée scolaire 2019-2020 a été donné hier par les autorités locales à partir du collège Mouloud-Feraoun sis au centre-ville de Tizi Ouzou. Il faut préciser que pour superviser la rentrée scolaire, Mohamed Miraoui, ministre de la Santé a représenté le gouvernement en effectuant une visite de travail et d’inspection dans la wilaya, hier, où il a pris part à la cérémonie officielle d’ouverture de l’année scolaire. Contrairement à quelques appréhensions qui s’étaient exprimées la veille du jour J, la rentrée scolaire s’est déroulée dans d’excellentes conditions, aussi bien au chef lieu de wilaya que dans les 67 communes que compte celle-ci. En effet, toutes les conditions étaient réunies pour que cette rentrée se déroule dans un cadre qui siérait à la circonstance. Les services concernés de la direction de l’éducation ainsi que des établissements se sont retroussés les manches depuis plus de 15 jours pour qu’hier les élèves puissent regagner les bancs des classes sans problèmes majeurs. En plus de Mohamed Miraoui, étaient également présents à la cérémonie d’ouverture officielle de l’année scolaire 2019-2020, qui s’est déroulée au CEM Mouloud-Feraoun, Mahmoud Djemaâ, le wali, ainsi que des élus, les autorités locales civiles et militaires. Après la levée des couleurs, le ministre, le wali et les autres responsables ont marqué de leur présence le cours inaugural de l’année scolaire dont le thème a porté, comme stipulé par le ministère de l’éducation nationale, sur «l’amour du pays et l’unité nationale». Il y a lieu de souligner qu’après l’ouverture officielle de l’année scolaire, la délégation officielle a pris le chemin de la ville de Draâ Ben Khedda où a été inspecté le Centre anticancer (CAC) de cette localité qui reçoit des patients de plusieurs wilayas du pays.

En ce qui concerne la rentrée scolaire, un climat festif a caractérisé cette rentrée, a-t-on constaté aux alentours de divers établissements de la ville de Tizi Ouzou.

Les élèves étaient parés de leurs plus beaux atours. Malgré la cherté de la vie, les parents se sont démenés pour que leurs enfants aillent à l’école, en ce premier jour, en mettant des habits flambant neufs, comme le veut la tradition. La veille de la rentrée aussi, de nombreuses campagnes de volontariat avaient été menées par les citoyens pour le nettoyage des écoles dans plusieurs communes.