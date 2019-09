Le coup d’envoi de la nouvelle session de la formation professionnelle dans la wilaya de Tizi Ouzou a été donné, hier, dimanche, au Cfpa Kerrad-Rachid du centre-ville de Tizi Ouzou. Le nombre de nouveaux inscrits pour cette nouvelle session est de 2128. Le nombre de stagiaires inscrits dans le section apprentissage est de 6260, alors que le nombre d’apprenants concernés par les formations qualifiantes est de l’ordre de 5686. Selon le responsable de la cellule de communication de la direction de la formation professionnelle de la wilaya de Tizi Ouzou, les effectifs nouveaux et reconduits attendus pour tous les modes et dispositifs de formation et d’enseignement professionnels sont de l’ordre de 22 836 apprenants. « Tous les inscrits ont été pris en charge dans les spécialités de leur choix ou orientés vers d’autres spécialités. Des sections détachées des Insfp ont été ouvertes au niveau des Cfpa dans plusieurs spécialités », nous a précisé le même responsable. Ce dernier a indiqué que des sections ont vu le jour, en double vacation dans certaines spécialités comme le brevet de technicien supérieur (BTS) en comptabilité en cours du soir à l’Insfp Imerzoukene de Tizi Ouzou et les systèmes numériques option informatique et réseaux de l’Insfp Imerzoukenede de Tizi Ouzou en section détachée au Cfpa Khodja Khaled Boukhalfa.

Par ailleurs, il y a lieu de préciser que des sections détachées des Insfp en BTS ont été ouvertes pour cette rentrée au niveau de plusieurs centres pour la première fois. Il s’agit des Cfpa de Draâ El Mizan, Mechtras, Ouadhias, Tigzirt et Tizi Rached. En outre, les inscriptions se poursuivront pour les sections déficitaires jusqu’à la fin de cette semaine et l’apprentissage jusqu’à fin octobre 2019. Pour la première fois aussi, il a été lancé dans la wilaya de Tizi Ouzou, au niveau de l’institut de l’enseignement professionnel (IEP) de Oued Falli deux spécialités, à savoir : la maintenance des systèmes informatiques et l’installation et maintenance des panneaux photovoltaïques.

Pas moins de 80 stagiaires seront concernés par cette nouvelle option. «Cela intervient alors qu’il y a eu l’installation de la commission interministérielle sur le baccalauréat professionnel avec la possibilité de son lancement à la rentrée de septembre 2020. Le bac professionnel valorisera davantage la formation professionnelle », précise encore le même responsable. Au volet des conventions, et à l’occasion de cette nouvelle rentrée, il y a eu cinq conventions signées par la direction de wilaya de la formation professionnelle. La première a été conclue avec la Confédération algérienne du patronat, la deuxième avec l’Enel d’Azazga, la troisième avec une entreprise d’énergie à Tizi Ouzou et les deux autres avec le CHU Nedir-Mohamed et l’association Tighri Oussirem des personnes atteintes de déficience mentale de Tizi Ouzou.

Ces conventions ont pour but de renforcer le partenariat pour l’accompagnement et le développement des filières des énergies renouvelables, principalement, mais aussi le bâtiment, le réseau informatique, la gestion de projet, etc. de l’Institut de l’enseignement professionnel (IEP) de Oued Failli, et des filières dites d’excellence. L’objectif visé consiste aussi à mettre à la disposition des équipes technico-pédagogiques de l’IEP, Institut d’enseignement professionnel de Oued Failli, l’expertise et la technologie acquises par l’entreprise dans les énergies renouvelables afin de permettre l’adéquation des formations enseignées aux besoins réels en main-d’œuvre hautement qualifiée des secteurs utilisateurs, la formation continue des travailleurs des entreprises partenaires. « S’agissant de la convention entre le Cfpa Kerrad-Rachid avec l’association Tighri Oussirem, celle-ci portera sur l’assistance et l’accompagnement des parents de personnes atteintes de déficience mentale, dans la réalisation d’une action de formation professionnelle au profit de ses adhérents, au sein du centre psychopédagogique de l’association, en vue de faciliter leur insertion socioprofessionnelle dans les spécialités retenues par la convention, à savoir coiffure hommes, coiffure dames, cuisine des collectivités, garniture auto, gâteaux traditionnels, conduite de ruches et initiation à l’outil informatique », ajoute la direction du secteur. Rappelons enfin que pour la rentrée d’hier, pas moins de 215 spécialités ont été proposées aux stagiaires répartis sur 22 branches.

L’offre a été établie en tenant compte des branches prioritaires à savoir bâtiment et travaux publics (BTP) avec une offre de 1 758, hôtellerie, restauration et tourisme (HRT) avec 1 147 et artisanat traditionnel (ART) 684. Quant aux nouvelles spécialités, ce sont : le brevet de technicien/ supérieur (BTS) en contrôle de qualité des détergents et cosmétiques, le brevet de technicien (BT) électro-bobinage, le brevet de technicien (BT) en installation et maintenance des systèmes d’alarme et de vidéosurveillance, le brevet de technicien (BT) en conditionnement des produits agroalimentaires et le brevet d’urbanisme. Au total, la wilaya de Tizi Ouzou dispose de 48 établissements dont six Insfp, 31 Cfpa et 10 annexes. Le nombre d’enseignants formateurs et de 813.