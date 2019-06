Le coup d’envoi officiel de la saison estivale 2019 sera donné, par les responsables locaux, samedi prochain (22 juin), a-t-on a appris hier.

En effet, les responsables du secteur du tourisme, en concertation avec les autorités locales des daïras concernées, se sont entendus afin d’opter pour cette date qui coïncide avec la fin de tous les examens scolaires de fin d’année, dont le baccalauréat.

D’ailleurs, la veille du coup d’envoi de cette saison estivale, les visites marathoniennes des responsables concernés ont eu lieu presque sur toutes les plages de la wilaya, afin de vérifier la situation dans laquelle se trouvent ces dernières. Lors de l’une de ces visites, le wali, Mahmoud Djemaâ, a profité de cette occasion pour donner des instructions, afin que la plage Ibahrizen, sise à la daïra d’Azeffoun, interdite à la baignade jusque-là, entrera en service dès la fin du mois de juin en cours ou au plus tard début juillet.

Cette mesure vise à désengorger, un tant soit peu, les autres plages de la daïra d’Azeffoun, qui étouffent vraiment, compte tenu de l’affluence record qui y est enregistrée chaque été. Le premier magistrat de la wilaya a rappelé aux responsables locaux que l’argent nécessaire pour prendre en charge les frais inhérents à l’aménagement de la route qui mène vers la plage en question a été dégagé. Cette plage, pour rappel, était interdite à la baignade par le passé. Toutes les autres mesures nécessaires pour la mise en service de cette plage ont été en outre prises, comme l’installation des cabines pour le poste de la Protection civile, celui de la Gendarmerie nationale, l’administrateur de la plage, etc.

Il y a lieu de préciser que la wilaya de Tizi Ouzou aura désormais neuf plages, au lieu des huit habituelles avec l’entrée en service de cette nouvelle plage. Cette dernière (la plage d’Ibahrizen) est d’une longueur de 700 mètres et elle est dotée d’une capacité de 2000 baigneurs, a-t-on appris. Malheureusement les deux autres plages ayant bénéficié de la levée d’interdiction à la baignade, suite à une visite d’inspection ministérielle en avril dernier, à savoir celle de Tala N Tikit et d’Abechar, ne seront opérationnelles qu’en 2020, car leur aménagement nécessite des moyens, ainsi que du temps.

Pour l’instant, les estivants qui jettent leur dévolu sur la wilaya de Tizi Ouzou auront à choisir entre les plages du petit Paradis, Sidi Khelifa, Caroubier (dans la daira d’Azeffoun) ou Feraoun-Est, Feraoun-Ouest, la Grande plage et Tassalast (dans la daïra de Tigzirt). Il faut rappeler qu’en hiver dernier, la plage de Tassalast a enregistré des dégâts importants, suite à des inondations. Lors de sa visite, il y a une semaine, dans la daïra de Tigzirt, le wali a affirmé : «Nous avons pris la décision d’engager une étude afin d’élaborer un plan pour la construction d’un ouvrage qui permettra l’écoulement normal des eaux de pluie et éviter ainsi leur diversement sur la route et dans la plage». Le même responsable a indiqué aussi qu’il y aura, dans le même sillage, la construction d’un front de mer tout au long de cette plage. «Nous allons commencer par le plus urgent, à savoir la prise en charge du problème des inondations et engager les autres travaux dont la réalisation du front de mer en fonction de la mobilisation des finances nécessaires», a conclu le wali. Il faut préciser qu’en dépit des insuffisances que connaissent les deux villes balnéaires de Tigzirt et d’Azeffoun notamment, les pénuries récurrentes d’alimentation en eau potable, des millions d’estivants n’hésitent pas à s’y rendre chaque année, pour y passer leurs vacances.

La chaleur de l’accueil qui y est réservé par la population locale ainsi que les liens affectifs qui lient les estivants à ces deux villes côtières depuis des décennies, leur font oublier tous les manques qui peuvent y surgir durant leurs séjours. C’est dire que l’amour est aveugle, même quand il s’agit du choix des villes où passer ses vacances annuelles d’été.